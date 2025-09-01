Live
Бешеная лисица явилась ночью во двор в Печенегах: чем все закончилось

Общество 21:00   01.09.2025
Елена Нагорная
Бешеная лисица явилась ночью во двор в Печенегах: чем все закончилось Фото: ГУ ГПСС в Харьковской области

Житель поселка Печенеги Харьковской области ночью услышал лай, вышел на улицу и увидел, как его собака дерется с лисицей. Защищая себя и питомца, мужчина убил дикое животное.

Об этом сообщила на местный участок ветеринарной медицины супруга мужчины, информируют в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

27 августа в лаборатории подтвердили: лисица была инфицирована бешенством. Поэтому в пострадавшем домохозяйстве вынужденно вакцинировали двух собак и кота.

Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Чугуевской районной военной администрации ввела карантинные ограничения на улице Почтовой в Печенегах и на территории прилегающих полевых и лесных угодий. Также утвержден план комплексных мероприятий с целью ликвидации очага бешенства.

Жителей Чугуевского района призывают быть внимательными и осторожными с дикими и бездомными животными, а также не пренебрегать вакцинацией питомцев, проводить ее своевременно. В случае укуса любым животным необходимо немедленно обратиться к врачу. Бешенство вылечить невозможно. Вакцинация животных остается единственным средством предотвращения этого заболевания.

Автор: Елена Нагорная
