На Харьковщине ввели карантин: у погибшей козы подтвердили бешенство
Случай бешенства зафиксировали в селе Крысино Богодуховской громады, информируют в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
О гибели козы сообщили 29 августа.
«Ее 17.08.2025 покусала собака, которая принадлежала тому же хозяину. Собака умерла 20.08.2025 года. При этом владелец животных не обращался за помощью к ветеринарам ни после покуса козы собакой, ни после ее гибели», — говорится в сообщении.
29 августа в лаборатории подтвердили: коза была инфицирована бешенством.
В связи с этим в селе Крысино с прилегающими к нему охотничьими угодьями, пастбищами, лесными и полевыми массивами ввели карантинные ограничения.
Ранее в Харьковском горсовете напомнили: владельцы животных обязаны ежегодно проводить прививки их любимцам против бешенства. Там сообщили адреса, где это можно сделать в сентябре.
Читайте также: Бешеная лисица явилась ночью во двор в Печенегах: чем все закончилось
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине ввели карантин: у погибшей козы подтвердили бешенство»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства зафиксировали в селе Крысино Богодуховской громады, информируют в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".