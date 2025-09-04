Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

На Харьковщине ввели карантин: у погибшей козы подтвердили бешенство

Общество 13:45   04.09.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине ввели карантин: у погибшей козы подтвердили бешенство Фото: ГУ ГПСС в Харьковской области

Случай бешенства зафиксировали в селе Крысино Богодуховской громады, информируют в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

О гибели козы сообщили 29 августа.

«Ее 17.08.2025 покусала собака, которая принадлежала тому же хозяину. Собака умерла 20.08.2025 года. При этом владелец животных не обращался за помощью к ветеринарам ни после покуса козы собакой, ни после ее гибели», — говорится в сообщении.

29 августа в лаборатории подтвердили: коза была инфицирована бешенством.

В связи с этим в селе Крысино с прилегающими к нему охотничьими угодьями, пастбищами, лесными и полевыми массивами ввели карантинные ограничения.

Ранее в Харьковском горсовете напомнили: владельцы животных обязаны ежегодно проводить прививки их любимцам против бешенства. Там сообщили адреса, где это можно сделать в сентябре.

Читайте также: Бешеная лисица явилась ночью во двор в Печенегах: чем все закончилось

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
04.09.2025, 13:12
Харьковщина в огне: фото разрушений из-за «прилетов» показала прокуратура
Харьковщина в огне: фото разрушений из-за «прилетов» показала прокуратура
04.09.2025, 10:03
«Показуха с тряпками»: как россияне пролезают в Купянск, обьяснил DeepState
«Показуха с тряпками»: как россияне пролезают в Купянск, обьяснил DeepState
04.09.2025, 13:08
«Затрофеили» дрон, а он сдетонировал: на Харьковщине есть погибшие и раненые
«Затрофеили» дрон, а он сдетонировал: на Харьковщине есть погибшие и раненые
04.09.2025, 12:05
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19

Новости по теме:

14:15
Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь
21:00
Бешеная лисица явилась ночью во двор в Печенегах: чем все закончилось
10:25
Обороняясь, рыбаки убили лисицу, а она оказалась бешеной – в Рогани карантин
19:15
Бешеная лисица напала на рыбаков на пруду под Харьковом
14:11
Девочку на Харьковщине покусала бешеная кошка: где ввели карантин

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На Харьковщине ввели карантин: у погибшей козы подтвердили бешенство»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства зафиксировали в селе Крысино Богодуховской громады, информируют в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".