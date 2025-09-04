На Харьковщине ввели карантин: у погибшей козы подтвердили бешенство

Случай бешенства зафиксировали в селе Крысино Богодуховской громады, информируют в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

О гибели козы сообщили 29 августа.

«Ее 17.08.2025 покусала собака, которая принадлежала тому же хозяину. Собака умерла 20.08.2025 года. При этом владелец животных не обращался за помощью к ветеринарам ни после покуса козы собакой, ни после ее гибели», — говорится в сообщении.

29 августа в лаборатории подтвердили: коза была инфицирована бешенством.

В связи с этим в селе Крысино с прилегающими к нему охотничьими угодьями, пастбищами, лесными и полевыми массивами ввели карантинные ограничения.

Ранее в Харьковском горсовете напомнили: владельцы животных обязаны ежегодно проводить прививки их любимцам против бешенства. Там сообщили адреса, где это можно сделать в сентябре.