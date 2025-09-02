Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь

В Харьковском горсовете напомнили: владельцы животных обязаны ежегодно проводить прививки их любимцам против бешенства. Там сообщили адреса, где это можно сделать в сентябре.

Основянский и Слободской районы:

– ул. Заводская – с 9:00 до 18:00 6 сентября;

– ул. Звягельская – с 9:00 до 18:00 13 сентября;

– ул. Зеленая – с 9:00 до 18:00 20 сентября;

– ул. Одесская – с 9:00 до 18:00 27 сентября;

— Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №2 (ул. Николая Кравченко, 19) – с 9:00 до 18:00 ежедневно.

Индустриальный и Немышлянский районы:

— поселок Затишье — с 16:00 до 17:00 4 сентября;

– бульвао Ивана Каркача – с 14:00 до 15:00 5 сентября;

— поселок Логачевка – с 16:00 до 17:00 11 сентября;

– ул. Пономаренковская – с 14:00 до 15:00 12 сентября;

– ул. Литовская – с 14:00 до 15:00 17 сентября;

– пер. Речицкий – с 16:00 до 17:00 18 сентября;

– ул. Плитковая (перекресток ул. Луи Пастера) – с 14:00 до 15:00 19 сентября;

— Немышлянская набережная – с 14:00 до 15:00 22 сентября;

– ул. Верстатная – с 14:00 до 15:00 24 сентября;

– Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №3 (ул. Брюссельская, 1) – с 9:00 до 14:00 пн-пт.

Киевский, Шевченковский и Салтовский районы:

– ул. Ольгинская – с 15:00 до 17:00 2 сентября;

– ул. Береговая – с 13:00 до 15:00 3 сентября;

– пер. Бархатный – с 14:00 до 16:00 4 сентября;

– ул. Луганская – с 15:00 до 17:00 5 сентября;

– ул. Аральская – с 13:00 до 15:00 10 сентября;

– ул. Ляли Убийвовк – с 13:00 до 15:00 11 сентября;

– ул. Вагнера – с 10:00 до 12:00 16 сентября;

– ул. Кузнецкая – с 10:00 до 12:00 17 сентября;

– бул. Фронтовиков – с 13:00 до 15:00 18 сентября;

– ул. Буковая – с 13:00 до 15:00 25 сентября;

– ул. Набережная Здоровья – с 14:00 до 16:00 25 сентября;

– Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №4 (ул. Максима Рыльского, 1) – с 10:00 до 16:00 пн-пт.

«В случае невозможности проведения вакцинации в указанные часы владельцы животных могут обратиться в любую участковую ветеринарную больницу. Вакцина против бешенства является бесплатной. Стоимость справки о прививках с 1 января 2025 составляет 11,05 грн», — отметили в мэрии.