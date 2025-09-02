Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь

Общество 14:15   02.09.2025
Виктория Яковенко
Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете напомнили: владельцы животных обязаны ежегодно проводить прививки их любимцам против бешенства. Там сообщили адреса, где это можно сделать в сентябре.

Основянский и Слободской районы:

– ул. Заводская – с 9:00 до 18:00 6 сентября;

– ул. Звягельская – с 9:00 до 18:00 13 сентября;

– ул. Зеленая – с 9:00 до 18:00 20 сентября;

– ул. Одесская – с 9:00 до 18:00 27 сентября;

— Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №2 (ул. Николая Кравченко, 19) – с 9:00 до 18:00 ежедневно.

Индустриальный и Немышлянский районы:

— поселок Затишье — с 16:00 до 17:00 4 сентября;

– бульвао Ивана Каркача – с 14:00 до 15:00 5 сентября;

— поселок Логачевка – с 16:00 до 17:00 11 сентября;

– ул. Пономаренковская – с 14:00 до 15:00 12 сентября;

– ул. Литовская – с 14:00 до 15:00 17 сентября;

– пер. Речицкий – с 16:00 до 17:00 18 сентября;

– ул. Плитковая (перекресток ул. Луи Пастера) – с 14:00 до 15:00 19 сентября;

— Немышлянская набережная – с 14:00 до 15:00 22 сентября;

– ул. Верстатная – с 14:00 до 15:00 24 сентября;

– Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №3 (ул. Брюссельская, 1) – с 9:00 до 14:00 пн-пт.

Киевский, Шевченковский и Салтовский районы:

– ул. Ольгинская – с 15:00 до 17:00 2 сентября;

– ул. Береговая – с 13:00 до 15:00 3 сентября;

– пер. Бархатный – с 14:00 до 16:00 4 сентября;

– ул. Луганская – с 15:00 до 17:00 5 сентября;

– ул. Аральская – с 13:00 до 15:00 10 сентября;

– ул. Ляли Убийвовк – с 13:00 до 15:00 11 сентября;

– ул. Вагнера – с 10:00 до 12:00 16 сентября;

– ул. Кузнецкая – с 10:00 до 12:00 17 сентября;

– бул. Фронтовиков – с 13:00 до 15:00 18 сентября;

– ул. Буковая – с 13:00 до 15:00 25 сентября;

– ул. Набережная Здоровья – с 14:00 до 16:00 25 сентября;

– Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №4 (ул. Максима Рыльского, 1) – с 10:00 до 16:00 пн-пт.

«В случае невозможности проведения вакцинации в указанные часы владельцы животных могут обратиться в любую участковую ветеринарную больницу. Вакцина против бешенства является бесплатной. Стоимость справки о прививках с 1 января 2025 составляет 11,05 грн», — отметили в мэрии.

Читайте также: Бешеная лисица явилась ночью во двор в Печенегах: чем все закончилось

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опасная погода надвигается на Харьков и область
Опасная погода надвигается на Харьков и область
01.09.2025, 13:23
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
02.09.2025, 10:20
Новости Харькова — главное 2 сентября: рекордная жара, семь погибших в августе
Новости Харькова — главное 2 сентября: рекордная жара, семь погибших в августе
02.09.2025, 14:55
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
02.09.2025, 11:22
Харьковчане хотят смотровые площадки не только в центре: что предлагают
Харьковчане хотят смотровые площадки не только в центре: что предлагают
02.09.2025, 12:34
На 136 тысяч гривен порыбачил мужчина на Харьковщине: подробности
На 136 тысяч гривен порыбачил мужчина на Харьковщине: подробности
02.09.2025, 14:44

Новости по теме:

21:00
Бешеная лисица явилась ночью во двор в Печенегах: чем все закончилось
10:25
Обороняясь, рыбаки убили лисицу, а она оказалась бешеной – в Рогани карантин
19:15
Бешеная лисица напала на рыбаков на пруду под Харьковом
14:11
Девочку на Харьковщине покусала бешеная кошка: где ввели карантин
16:18
В Харькове — случай бешенства: где объявили карантин

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете напомнили: владельцы животных обязаны ежегодно проводить прививки их любимцам против бешенства. Там сообщили адреса, где это можно сделать в сентябре.".