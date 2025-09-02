Де у Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: графік на вересень

У Харківській міськраді нагадали: власники тварин зобов’язані щорічно проводити щеплення їхнім улюбленцям проти сказу. Там повідомили адреси, де можна зробити це у вересні.

Основ’янський і Слобідський райони:

– вул. Заводська – з 9:00 до 18:00 6 вересня;

– вул. Звягельська – з 9:00 до 18:00 13 вересня;

– вул. Зелена – з 9:00 до 18:00 20 вересня;

– вул. Одеська – з 9:00 до 18:00 27 вересня;

– Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №2 (вул. Миколи Кравченка, 19) – з 9:00 до 18:00 щодня.

Індустріальний і Немишлянський райони:

– селище Затишшя – з 16:00 до 17:00 4 вересня;

– бул. Івана Каркача – з 14:00 до 15:00 5 вересня;

– селище Логачівка – з 16:00 до 17:00 11 вересня;

– вул. Пономаренківська – з 14:00 до 15:00 12 вересня;

– вул. Литовська – з 14:00 до 15:00 17 вересня;

– пров. Речицький – з 16:00 до 17:00 18 вересня;

– вул. Плиткова (перехрестя звул. Луї Пастера) – з 14:00 до 15:00 19 вересня;

– Немишлянська набережна – з 14:00 до 15:00 22 вересня;

– вул. Верстатна (перехрестя з вул. Змагання) – з 14:00 до 15:00 24 вересня;

– Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №3 (вул. Брюссельська, 1) – з 9:00 до 14:00 пн-пт.

Київський, Шевченківський і Салтівський райони:

– вул. Ольгінська – з 15:00 до 17:00 2 вересня;

– вул. Берегова – з 13:00 до 15:00 3 вересня;

– пров. Оксамитовий – з 14:00 до 16:00 4 вересня;

– вул. Луганська – з 15:00 до 17:00 5 вересня;

– вул. Аральська – з 13:00 до 15:00 10 вересня;

– вул. Лялі Убийвовк – з 13:00 до 15:00 11 вересня;

– вул. Вагнера (перехрестя з пров. Каунаським) – з 10:00 до 12:00 16 вересня;

– вул. Кузнецька – з 10:00 до 12:00 17 вересня;

– бул. Фронтовиків – з 13:00 до 15:00 18 вересня;

– вул. Букова – з 13:00 до 15:00 25 вересня;

– вул. Набережна Здоров′я – з 14:00 до 16:00 25 вересня;

– Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №4 (вул. Максима Рильського, 1) – з 10:00 до 16:00 пн-пт.

«У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної ветеринарної лікарні. Вакцина проти сказу є безкоштовною. Вартість довідки про щеплення з 1 січня 2025 року становить 11,05 грн», – зазначили у мерії.