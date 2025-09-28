Сказ у Харківській області йде на спад – епідеміологиня

Наразі сказ частіше фіксують на заході Харківської області, розповіла МГ “Об’єктив” Ганна Сухорукова, завідувачка санітарно-карантинного відділу Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

28 вересня – Всесвітній день боротьби зі сказом. У Харківській області ситуація з поширенням цього смертельно небезпечного вірусу викликала велике занепокоєння у фахівців у перші роки повномасштабного вторгнення. Ми з’ясували, як справи зараз.

“Ситуація зі сказом в області покращилася. Від початку року у нас зареєстровано 44 випадки сказу тварин. За 9 місяців 2024 року було 78 випадків тварин – майже удвічі більше. Отже, істотно зменшилася кількість випадків. Ми вважаємо, що пероральна імунізація вплинула на кількість випадків сказу в диких тварин. І це знижує ризик, що можуть захворіти на сказ люди”, – повідомила Ганна Сухорукова.

Цього року випадків сказу серед людей не було. Минулого року від цієї смертельної хвороби на Харківщині помер один цивільний, чоловік із Печенігів, який інфікувався від власного кота. Та двоє українських військовослужбовців.

У 2022 році – на початку 2023 року осередком сказу був Лозівський район, потім вірус з’явився на деокупованих територіях Ізюмського та Куп’янського районів, у Чугуївському районі, розповіла Ганна Сухорукова. У Вовчанському районі на той час не зафіксували жодного випадку сказу. У Богодухівському у 2023 та 2024 роках епідеміологи зафіксували лише по одному випадку.

Тепер на сході Харківщини кількість випадків сказу істотно зменшилася, а навпаки зросла у західних районах області: Богодухівському, Берестинському, Валківському та Зміївському. Це через те, що хворі на сказ тварини активно мігрують, пояснила завідувачка санітарно-карантинного відділу.

Загалом за 8 місяців 2025 року по допомогу після укусів тварин на Харківщині звернулися 2242 людини. І майже 40% з них отримали антирабічну вакцинацію. Для порівняння, за аналогічний період минулого року за подібною допомогою звернулося на 200 людей більше.