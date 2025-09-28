Бешенство в Харьковской области идет на спад — эпидемиолог
Сейчас бешенство чаще фиксируют на западе Харьковской области, рассказала МГ «Объектив» Анна Сухорукова, заведующая санитарно-карантинным отделом Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.
28 сентября — Всемирный день борьбы с бешенством. В Харьковской области ситуация с распространением этого смертельно опасного вируса вызывала большое беспокойство у специалистов в первые годы полномасштабного вторжения. Мы выяснили, как обстоят дела сейчас.
«Ситуация с бешенством в области улучшилась. С начала года у нас зарегистрировано 44 случая бешенства животных. За 9 месяцев 2024 года было 78 случаев животных – почти вдвое больше. Следовательно, существенно уменьшилось количество случаев. Мы считаем, что пероральная иммунизация повлияла на количество случаев бешенства у диких животных. И это снижает риск, что могут заболеть бешенством люди», — сообщила Анна Сухорукова.
В этом году случаев бешенства среди людей не было. В прошлом от этой смертельной болезни в Харьковской области умер один гражданский мужчина из поселка Печенеги, который инфицировался от собственного кота. И двое украинских военнослужащих.
В 2022 году – в начале 2023-го средоточием бешенства был Лозовский район. Затем вирус появился на деоккупированных территориях Изюмского и Купянского районов, в Чугуевском районе, рассказала Анна Сухорукова. В Волчанском районе в то время не зафиксировали ни одного случая бешенства. В Богодуховском в 2023 и 2024 годах эпидемиологи отметили только по одному случаю.
Теперь же на востоке Харьковщины количество случаев бешенства существенно сократилось, но выросло в западных районах области: Богодуховском, Берестинском, Валковском и Змиевском. Это из-за того, что больные бешенством животные активно мигрируют, пояснила заведующая санитарно-карантинным отделом.
Всего за 8 месяцев 2025 года за помощью в связи с укусами животных в Харьковской области обратились 2242 человека. И около 40% из них получили антирабическую вакцинацию. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года за такой помощью обратилось на 200 человек больше.
