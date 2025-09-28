Live
  • Вс 28.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Бешенство в Харьковской области идет на спад — эпидемиолог

Общество 12:01   28.09.2025
Оксана Якушко
Бешенство в Харьковской области идет на спад — эпидемиолог Фото: ГУ ГПСС в Харьковской области

Сейчас бешенство чаще фиксируют на западе Харьковской области, рассказала МГ «Объектив» Анна Сухорукова, заведующая санитарно-карантинным отделом Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.

28 сентября — Всемирный день борьбы с бешенством. В Харьковской области ситуация с распространением этого смертельно опасного вируса вызывала большое беспокойство у специалистов в первые годы полномасштабного вторжения. Мы выяснили, как обстоят дела сейчас.

«Ситуация с бешенством в области улучшилась. С начала года у нас зарегистрировано 44 случая бешенства животных. За 9 месяцев 2024 года было 78 случаев животных – почти вдвое больше. Следовательно, существенно уменьшилось количество случаев. Мы считаем, что пероральная иммунизация повлияла на количество случаев бешенства у диких животных. И это снижает риск, что могут заболеть бешенством люди», — сообщила Анна Сухорукова.

Сухорукова - фото
Анна Сухорукова. Фото: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней

В этом году случаев бешенства среди людей не было. В прошлом от этой смертельной болезни в Харьковской области умер один гражданский мужчина из поселка Печенеги, который инфицировался от собственного кота. И двое украинских военнослужащих.

В 2022 году – в начале 2023-го средоточием бешенства был Лозовский район. Затем вирус появился на деоккупированных территориях Изюмского и Купянского районов, в Чугуевском районе, рассказала Анна Сухорукова. В Волчанском районе в то время не зафиксировали ни одного случая бешенства. В Богодуховском в 2023 и 2024 годах эпидемиологи отметили только по одному случаю.

Читайте также: Внимание! В Харькове травят котов – предупреждение коммунальщиков

Теперь же на востоке Харьковщины количество случаев бешенства существенно сократилось, но выросло в западных районах области: Богодуховском, Берестинском, Валковском и Змиевском. Это из-за того, что больные бешенством животные активно мигрируют, пояснила заведующая санитарно-карантинным отделом.

Всего за 8 месяцев 2025 года за помощью в связи с укусами животных в Харьковской области обратились 2242 человека. И около 40% из них получили антирабическую вакцинацию. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года за такой помощью обратилось на 200 человек больше.

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Уже четверо погибших в Киеве, в области снесли целую улицу (обновлено, видео)
Уже четверо погибших в Киеве, в области снесли целую улицу (обновлено, видео)
28.09.2025, 10:16
Новости Харькова — главное 28 сентября: пострадавший в области, ночной налет
Новости Харькова — главное 28 сентября: пострадавший в области, ночной налет
28.09.2025, 11:05
Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹
Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹
28.09.2025, 10:54
Мужчина пострадал на Харьковщине: чем атаковали регион за сутки — Синегубов
Мужчина пострадал на Харьковщине: чем атаковали регион за сутки — Синегубов
28.09.2025, 08:38
Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории
28.09.2025, 06:00
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
26.09.2025, 14:30

Новости по теме:

17.09.2025
Бешеная собака напала на владелицу: на Харьковщине ввели карантин
12.09.2025
Бешеный котенок покусал девушку на Харьковщине – ввели карантин
11.09.2025
Умер теленок: на Харьковщине случай бешенства
04.09.2025
На Харьковщине ввели карантин: у погибшей козы подтвердили бешенство
02.09.2025
Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Бешенство в Харьковской области идет на спад — эпидемиолог»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2025 в 12:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас бешенство чаще фиксируют на западе Харьковской области, рассказала МГ «Объектив» Анна Сухорукова, заведующая отделом областного центра контроля и профилактики болезней".