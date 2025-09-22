Внимание! В Харькове травят котов — предупреждение коммунальщиков

КП «Центр обращения с животными» предупредило жителей города: в Харькове участились случаи отравления кошек.

«Внимание владельцам животных в городе Харькове! Участились случаи отравления котов», — написали коммунальщики на своей странице в Facebook.

Очередных пушистых пациентов в КП доставили сегодня, 22 сентября. Неравнодушный житель обратился с просьбой помочь спасти кошку и котенка. Харьковчанин заподозрил у животных отравление — и был прав.

«Факт отравления подтвердился: анемия, критически низкая температура, кровотечение. Отравление, скорее всего, произошло из-за оставленных неизвестными токсичных веществ на улицах и во дворах. Гуляющие самостоятельно животные оказываются в наибольшей опасности, ведь большинство таких случаев заканчивается летально!» — предупредили в Центре обращения с животными.

Там призвали не отпускать домашних любимцев на улицу без присмотра.

«Следите, чтобы животные не контактировали с подозрительными веществами (некоторые яды смертельно опасны даже при вдыхании, то есть не обязательно, чтобы животное что-то съело – достаточно только понюхать). Стерилизуйте своего любимца, чтобы не подвергать будущее нежелательное потомство опасности, а также чтобы уменьшить риск побегов в поисках любви», — посоветовали специалисты.

Отметим, в последнее время в Харьковской области существенно участились случаи бешенства. Причем заболевают как коты и собаки, так и домашний скот. 4 сентября Госпродпотребслужба информировала о гибели от этой болезни козы в селе Крысино Богодуховской громады. 11 сентября стало известно, что бешенство подтвердили у телочки. Также в сентябре уже были подтвержденные случаи нападения бешеных животных на людей: в селе Лиман на Чугуевщине девушку искусал котенок; в Змиевской громаде хозяйку укусила больная собака. 1 августа карантин из-за бешенства объявляли и в Харькове — на Салтовке.