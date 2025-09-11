Умер теленок: на Харьковщине случай бешенства

Очередной случай бешенства зарегистрировали в селе Романовка Зачепиловской громады, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

К ветеринарам обратилась местная жительница. У нее заболел теленок 4,5 месяца.

«По словам владелицы, признаки болезни появились 01.09.2025: животное отказывалось от корма, было подавлено. К вечеру 08.09.2025 телочка погибла», — описали события в Госпродпотребслужбе.

В дальнейшем анализы подтвердили бешенство. Результат стал известен 9 сентября. Теперь владельцы теленка получают антирабическую помощь. А в селе ввели карантинные ограничения.

«Утвержден план комплексных мер по ликвидации бешенства в неблагополучном населенном пункте. Специалисты Зачепиловского участка ветеринарной медицины осуществляют подворные обходы и вакцинацию против бешенства всех восприимчивых животных, а также проводят информационно-разъяснительную работу среди населения по профилактике и недопущению распространения заболевания», — отметили специалисты.

В последнее время в Харьковской области существенно участились случаи бешенства. Причем не только у «традиционных» жертв этого смертельного вируса — котов, собак и лис, но все чаще и у домашнего скота. Так всего неделю назад Госпродпотребслужба информировала о гибели от этой болезни козы в селе Крысино Богодуховской громады. 1 августа карантин из-за бешенства объявляли в Харькове — на Салтовке.