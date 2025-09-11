Live
Померло теля: на Харківщині випадок сказу

Події 18:48   11.09.2025
Оксана Горун
Померло теля: на Харківщині випадок сказу Фото ілюстративне

Черговий випадок сказу зареєстрували в селі Романівка Зачепилівської громади, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

 До ветеринарів звернулася місцева мешканка. У неї захворіло теля 4,5 місяця.

“За словами власниці, ознаки хвороби з’явилися 01.09.2025: тварина відмовлялася від корму, була пригнічена. Надвечір 08.09.2025 теличка загинула”, – описали події в Держпродспоживслужбі.

Надалі аналізи підтвердили сказ. Результат став відомим 9 вересня. Тепер власники теляти отримують антирабічну допомогу. А в селі запровадили карантинні обмеження.

“Затверджено план комплексних заходів щодо ліквідації сказу в неблагополучному населеному пункті. Фахівці Зачепилівської дільниці ветеринарної медицини здійснюють подвірні обходи та вакцинацію проти сказу всіх сприятливих тварин, а також проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо профілактики та недопущення поширення захворювання”, – відзначили спеціалісти.

Читайте також:  Сказ на Харківщині: за пів року хворі тварини покусали десятки людей

Останнім часом у Харківській області суттєво почастішали випадки сказу. Причому не тільки в “традиційних” жертв цього смертельного вірусу – котів, собак та лисиць, але все частіше й у худоби. Так лише тиждень тому Держпродспоживслужба інформувала про загибель від цієї хвороби кози в селі Крисине Богодухівської громади. 1 серпня карантин через сказ оголошували в Харкові – на Салтівці.

Автор: Оксана Горун
