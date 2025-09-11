Померло теля: на Харківщині випадок сказу
Черговий випадок сказу зареєстрували в селі Романівка Зачепилівської громади, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
До ветеринарів звернулася місцева мешканка. У неї захворіло теля 4,5 місяця.
“За словами власниці, ознаки хвороби з’явилися 01.09.2025: тварина відмовлялася від корму, була пригнічена. Надвечір 08.09.2025 теличка загинула”, – описали події в Держпродспоживслужбі.
Надалі аналізи підтвердили сказ. Результат став відомим 9 вересня. Тепер власники теляти отримують антирабічну допомогу. А в селі запровадили карантинні обмеження.
“Затверджено план комплексних заходів щодо ліквідації сказу в неблагополучному населеному пункті. Фахівці Зачепилівської дільниці ветеринарної медицини здійснюють подвірні обходи та вакцинацію проти сказу всіх сприятливих тварин, а також проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо профілактики та недопущення поширення захворювання”, – відзначили спеціалісти.
Читайте також: Сказ на Харківщині: за пів року хворі тварини покусали десятки людей
Останнім часом у Харківській області суттєво почастішали випадки сказу. Причому не тільки в “традиційних” жертв цього смертельного вірусу – котів, собак та лисиць, але все частіше й у худоби. Так лише тиждень тому Держпродспоживслужба інформувала про загибель від цієї хвороби кози в селі Крисине Богодухівської громади. 1 серпня карантин через сказ оголошували в Харкові – на Салтівці.
- Категорії: Події, Харків; Теги: держпродспоживслужба, корова, новини Харкова, сказ;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 18:48;
Кореспондент Оксана Горун