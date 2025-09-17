Бешеная собака напала на владелицу: на Харьковщине ввели карантин
Случай бешенства зафиксировали в селе Соколово Змиевской громады, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
К ветеринарам 13 сентября обратилась местная жительница и сообщила о гибели собаки, которая 6 числа во дворе укусила ее.
«Установлено, что женщину укусила собственная собака в возрасте около 7 лет. Животное не было привито против бешенства. По словам владелицы, 6 сентября при попытке накормить собаку животное укусило ее за кисть руки. В дальнейшем у собаки наблюдался слабый аппетит, она пила воду, проявляла агрессию к посторонним предметам, а 13 сентября хозяйка обнаружила животное мертвым во дворе», — рассказали в Госпродпотребслужбе.
Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство. Специалисты провели вынужденную вакцинацию кота, который живет в этом доме.
В селе Соколово, ближайших полевых и лесных угодьях ввели карантинные ограничения.
Напомним, ранее очередной случай бешенства зарегистрировали в селе Лиман. К ветеринарам обратилась местная жительница и сообщила, что 25 августа во дворе ее внучку 2005 года рождения покусал котенок, который через две недели погиб. Анализы подтвердили у животного бешенство.
Читайте также: Под Харьковом – «прилет»: вспыхнул пожар, погиб житель, пострадала женщина
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, госпродпотребслужба, напала, собака, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бешеная собака напала на владелицу: на Харьковщине ввели карантин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства зафиксировали в селе Соколово Змиевской громады, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".