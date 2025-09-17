Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

Бешеная собака напала на владелицу: на Харьковщине ввели карантин

Общество 14:20   17.09.2025
Виктория Яковенко
Бешеная собака напала на владелицу: на Харьковщине ввели карантин Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Случай бешенства зафиксировали в селе Соколово Змиевской громады, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

К ветеринарам 13 сентября обратилась местная жительница и сообщила о гибели собаки, которая 6 числа во дворе укусила ее.

«Установлено, что женщину укусила собственная собака в возрасте около 7 лет. Животное не было привито против бешенства. По словам владелицы, 6 сентября при попытке накормить собаку животное укусило ее за кисть руки. В дальнейшем у собаки наблюдался слабый аппетит, она пила воду, проявляла агрессию к посторонним предметам, а 13 сентября хозяйка обнаружила животное мертвым во дворе», — рассказали в Госпродпотребслужбе.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство. Специалисты провели вынужденную вакцинацию кота, который живет в этом доме.

В селе Соколово, ближайших полевых и лесных угодьях ввели карантинные ограничения.

Напомним, ранее очередной случай бешенства зарегистрировали в селе Лиман. К ветеринарам обратилась местная жительница и сообщила, что 25 августа во дворе ее внучку 2005 года рождения покусал котенок, который через две недели погиб. Анализы подтвердили у животного бешенство.

Читайте также: Под Харьковом – «прилет»: вспыхнул пожар, погиб житель, пострадала женщина

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Под Харьковом – «прилет»: вспыхнул пожар, погиб житель, пострадала женщина
Под Харьковом – «прилет»: вспыхнул пожар, погиб житель, пострадала женщина
17.09.2025, 14:18
В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова
В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова
17.09.2025, 12:55
Новости Харькова — главное 17 сентября: что в Купянске, погибший в Слатино
Новости Харькова — главное 17 сентября: что в Купянске, погибший в Слатино
17.09.2025, 14:56
«Я поехал как турист»: на Харьковщине сдался в плен житель Кении (видео)
«Я поехал как турист»: на Харьковщине сдался в плен житель Кении (видео)
17.09.2025, 13:44
В городе на Харьковщине снова отключения света: Зеленский назвал причину
В городе на Харьковщине снова отключения света: Зеленский назвал причину
17.09.2025, 12:41
«Отдельные тушки доползли». Достался ли враг центра Купянска, сообщил военный
«Отдельные тушки доползли». Достался ли враг центра Купянска, сообщил военный
17.09.2025, 14:53

Новости по теме:

15:29
Бешеный котенок покусал девушку на Харьковщине – ввели карантин
18:48
Умер теленок: на Харьковщине случай бешенства
13:45
На Харьковщине ввели карантин: у погибшей козы подтвердили бешенство
14:15
Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь
21:00
Бешеная лисица явилась ночью во двор в Печенегах: чем все закончилось

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Бешеная собака напала на владелицу: на Харьковщине ввели карантин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства зафиксировали в селе Соколово Змиевской громады, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".