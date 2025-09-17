Бешеная собака напала на владелицу: на Харьковщине ввели карантин

Случай бешенства зафиксировали в селе Соколово Змиевской громады, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

К ветеринарам 13 сентября обратилась местная жительница и сообщила о гибели собаки, которая 6 числа во дворе укусила ее.

«Установлено, что женщину укусила собственная собака в возрасте около 7 лет. Животное не было привито против бешенства. По словам владелицы, 6 сентября при попытке накормить собаку животное укусило ее за кисть руки. В дальнейшем у собаки наблюдался слабый аппетит, она пила воду, проявляла агрессию к посторонним предметам, а 13 сентября хозяйка обнаружила животное мертвым во дворе», — рассказали в Госпродпотребслужбе.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство. Специалисты провели вынужденную вакцинацию кота, который живет в этом доме.

В селе Соколово, ближайших полевых и лесных угодьях ввели карантинные ограничения.

Напомним, ранее очередной случай бешенства зарегистрировали в селе Лиман. К ветеринарам обратилась местная жительница и сообщила, что 25 августа во дворе ее внучку 2005 года рождения покусал котенок, который через две недели погиб. Анализы подтвердили у животного бешенство.