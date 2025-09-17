Под Харьковом – «прилет»: вспыхнул пожар, погиб житель (дополняется)
Враг ударил по Дергачевской громаде, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 13:25. В результате удара по Слатино погиб местный житель. По предварительным данным начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, россияне ударили по поселку около 12:50 с РСЗО.
«В разных районах поселка вспыхнули пожары частных домов», – отметил Задоренко.
13:11. Синегубов отметил, что в поселке Слатино в результате обстрела вспыхнул пожар в районе жилой застройки. Информации о пострадавших нет.
Тип оружия, которым оккупанты ударили по населенному пункту, устанавливается.
Напомним, около 13:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Харькова. В мониторинговых каналах отметили, что цель упала в пригороде. Мэр Игорь Терехов уточнил, что взрыв, который слышали в Харькове, прогремел за пределами города.
