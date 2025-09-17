В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова

Около 13:00 в некоторых районах Харькова слышали взрыв.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Харькова.

В мониторинговых каналах отметили, что цель упала в пригороде. Угроза повторных пусков сохраняется.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города.

Напомним, накануне российские «герани» атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал по историческому зданию, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из популярнейших рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть находившихся на работе работников после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Обошлось без погибших. По данным ХОВА, пострадали четыре человека. Состояние у всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытие, возник пожар. Ее оперативно потушили.