Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова

Происшествия 12:55   17.09.2025
Виктория Яковенко
В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова

Около 13:00 в некоторых районах Харькова слышали взрыв.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Харькова.

В мониторинговых каналах отметили, что цель упала в пригороде. Угроза повторных пусков сохраняется.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города.

Напомним, накануне российские «герани» атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал по историческому зданию, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из популярнейших рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть находившихся на работе работников после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Обошлось без погибших. По данным ХОВА, пострадали четыре человека. Состояние у всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытие, возник пожар. Ее оперативно потушили.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 17 сентября: что в Купянске, погибший в Слатино
Новости Харькова — главное 17 сентября: что в Купянске, погибший в Слатино
17.09.2025, 13:28
В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова
В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова
17.09.2025, 12:55
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
16.09.2025, 20:00
В Харькове до конца суток – опасная погода: предупреждение синоптиков
В Харькове до конца суток – опасная погода: предупреждение синоптиков
17.09.2025, 12:16
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
17.09.2025, 07:28
Под Харьковом – «прилет»: вспыхнул пожар, погиб житель (дополняется)
Под Харьковом – «прилет»: вспыхнул пожар, погиб житель (дополняется)
17.09.2025, 13:25

Новости по теме:

11:12
В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые
15:30
В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)
16:18
Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов
16:25
Сотрудников гуманитарной миссии по разминированию атаковала РФ под Черниговом
20:35
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 12:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 в некоторых районах Харькова слышали взрыв.".