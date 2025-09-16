«Герань» ударила рядом с рынком в Харькове — итоги 16 сентября

Харьков средь бела дня атаковали БпЛА. Один из них попал в здание, расположенное возле Конного рынка и стадиона «Металлист». Killzone к северу от Харькова создала бригада «Хартия». СБУ объявила подозрение коллаборанту со стажем Спартаку Головачеву. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

Российские «Герани» средь бела дня атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один все же долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал в историческое здание, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из самых популярных рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. В это время суток там было много людей. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть сотрудников, которые в то время были на работе, после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. По данным ХОВА, пострадали четыре человека: три женщины в возрасте 51, 52 и 54 лет и 89-летний мужчина. Состояние всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытия, возник пожар. Его оперативно потушили.

До этой атаки две недели Харьков переживал необычный период затишья. За это время по городу ударил один БпЛА типа «Молния» — 3 сентября. Подводя итоги предыдущей недели без единого обстрела, Терехов предупредил, что это отнюдь не означает, что стало безопасно.

Killzone к северу от Харькова создала бригада «Хартия». Подробности сообщил журналист и военный этой бригады Юрий Бутусов. По его словам, на Липцевском направлении глубина зоны, которую не могут преодолеть оккупанты, составляет около 10 км. За год оккупантам не удалось здесь продвинуться ни на шаг. «Хартия» навязала им такой темп потерь, который враг не может выдерживать.

Уроженец Одессы Спартак Головачев стал печально известен в Харькове в 2014 году как активист «антимайдана». Он участвовал в захвате здания ХОГА, за что впоследствии получил условный срок. После выхода из-под стражи бежал в Россию. А в 2022-м вернулся в Харьковскую область – вслед за армией захватчиков. Он переехал во временно оккупированный Купянск, где получил выдуманную россиянами должность исполняющего обязанности начальника отдела промышленности в так называемой военно-гражданской администрации Харьковской области. Спикер УСБУ Владислав Абдула сообщил, что Головачев занимался перерегистрацией промышленных предприятий на оккупированных территориях по российскому законодательству и инвентаризацией захваченных активов. Во время контрнаступления ВСУ предатель во второй раз сбежал из Харьковской области и сейчас скрывается на неподконтрольной территории Украины. О подозрении в коллаборационизме ему сообщили заочно и объявили в розыск.

