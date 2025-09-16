«Герань» ударила рядом с рынком в Харькове — итоги 16 сентября
Харьков средь бела дня атаковали БпЛА. Один из них попал в здание, расположенное возле Конного рынка и стадиона «Металлист». Killzone к северу от Харькова создала бригада «Хартия». СБУ объявила подозрение коллаборанту со стажем Спартаку Головачеву. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.
БпЛА «Герань-2» попал в здание Института повышения квалификации Национального фармацевтического университета в Харькове
Российские «Герани» средь бела дня атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один все же долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал в историческое здание, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из самых популярных рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. В это время суток там было много людей. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть сотрудников, которые в то время были на работе, после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. По данным ХОВА, пострадали четыре человека: три женщины в возрасте 51, 52 и 54 лет и 89-летний мужчина. Состояние всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытия, возник пожар. Его оперативно потушили.
Две недели перед этим «прилетом» в Харькове было затишье
До этой атаки две недели Харьков переживал необычный период затишья. За это время по городу ударил один БпЛА типа «Молния» — 3 сентября. Подводя итоги предыдущей недели без единого обстрела, Терехов предупредил, что это отнюдь не означает, что стало безопасно.
Под Липцами «Хартия» создала killzone глубиной в 10 км — Бутусов
Killzone к северу от Харькова создала бригада «Хартия». Подробности сообщил журналист и военный этой бригады Юрий Бутусов. По его словам, на Липцевском направлении глубина зоны, которую не могут преодолеть оккупанты, составляет около 10 км. За год оккупантам не удалось здесь продвинуться ни на шаг. «Хартия» навязала им такой темп потерь, который враг не может выдерживать.
СБУ объявила подозрение коллаборанту со стажем — Спартаку Головачеву
Уроженец Одессы Спартак Головачев стал печально известен в Харькове в 2014 году как активист «антимайдана». Он участвовал в захвате здания ХОГА, за что впоследствии получил условный срок. После выхода из-под стражи бежал в Россию. А в 2022-м вернулся в Харьковскую область – вслед за армией захватчиков. Он переехал во временно оккупированный Купянск, где получил выдуманную россиянами должность исполняющего обязанности начальника отдела промышленности в так называемой военно-гражданской администрации Харьковской области. Спикер УСБУ Владислав Абдула сообщил, что Головачев занимался перерегистрацией промышленных предприятий на оккупированных территориях по российскому законодательству и инвентаризацией захваченных активов. Во время контрнаступления ВСУ предатель во второй раз сбежал из Харьковской области и сейчас скрывается на неподконтрольной территории Украины. О подозрении в коллаборационизме ему сообщили заочно и объявили в розыск.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Защищен ли ПВО центр Харькова? Что ответил Синегубов (видео)
Фиксируют ли поток переселенцев с Купянщины в Харькове: информация Терехова 📹
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, головачев, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Герань» ударила рядом с рынком в Харькове — итоги 16 сентября»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 23:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.".