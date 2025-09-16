Live
  • Вт 16.09.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.5

Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить

Общество 21:24   16.09.2025
Елена Нагорная
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить

Харьковскую специальную школу им. В.Г. Короленко — коммунальное учреждение областного совета, в котором обучаются дети с нарушениями зрения, — хотят уничтожить, заявил ее директор Александр Белоусов.

В соцсетях учреждения опубликовали открытое обращение администрации, родительского и ученического коллективов к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи.

Директор Александр Белоусов заявил, в частности, о «давлении на специальные школы Харьковщины», но не уточнил, кто именно это давление оказывает.

«Когда вы посещали наше учреждение, то видели наших детей успешными и счастливыми, — обратился Белоусов к Зеленскому. — В Харьковской области сложилась пагубная практика давления на работу специальных учебных заведений. Закрывались существующие дошкольные группы, не выплачивали заработную плату педагогам дошкольных групп, сокращали штаты. Сейчас в Харьковской области создаются условия для уничтожения специальной школы, оставляя родителей и детей без альтернативного обучения. От имени родителей, работников коллектива прошу вашей помощи в защите дел детей с особыми образовательными потребностями».

Видео: Харьковская специальная школа им. В.Г. Короленко/Facebook

Замдиректора учреждения Александр Марченко на своей странице в Facebook предоставил больше подробностей. По его словам, якобы департамент науки и образования ХОВА намеревается закрыть спецшколу, чтобы отправить ее учеников в громады, где за средства ЮНИСЕФ создают инклюзивные классы.

«Инклюзия — это не плохо, но это альтернатива, а не замена специального образования. Если закрыть специальные школы, у родителей и детей просто не останется выбора. К тому же качество «новых услуг» под большим вопросом. ЮНИСЕФ закупает оборудование, а общины потом звонят в специальные школы, чтобы узнать, как им пользоваться. Есть риск, что специалисты специальных школ Харьковщины будут вынуждены уезжать за границу — там специальное образование ценится и наших специалистов охотно принимают на работу. А здесь, ради грантов, разрушают собственную качественную систему специального образования», — пишет Марченко.

Отметим, что в спецшколу зачисляются дети с функциональными нарушениями зрения (незрячие и со сниженной остротой зрения) и со зрительными патологиями в сочетании с нарушениями интеллектуального развития. Согласно информации на сайте учреждения, в 2025/2026 учебном году в онлайн-формате у них будут обучаться почти 160 детей. В августе Белоусов высказывал мнение, что образовательная субвенция Минобразования, направленная на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования, должна включать также и спецшколы.

С просьбой разъяснить ситуацию, сложившуюся вокруг спецшколы, журналисты обратились в ХОВА и ожидают ответа.

Читайте также: Харьковские выпускники создают Bayraktar и востребованы компанией Boeing 📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Удар по фармуниверситету в Харькове: Терехов сообщил, что пострадала работница
Удар по фармуниверситету в Харькове: Терехов сообщил, что пострадала работница
16.09.2025, 20:28
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по фармуниверситету, пострадавшие
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по фармуниверситету, пострадавшие
16.09.2025, 22:05
Защищен ли ПВО центр Харькова? Что ответил Синегубов (видео)
Защищен ли ПВО центр Харькова? Что ответил Синегубов (видео)
16.09.2025, 17:45
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
16.09.2025, 21:24
Харьков атаковали несколько БпЛА, часть сбили – ОВА (фото и видео последствий)
Харьков атаковали несколько БпЛА, часть сбили – ОВА (фото и видео последствий)
16.09.2025, 14:48
В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые
В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые
16.09.2025, 11:12

Новости по теме:

16:18
Состояние раненой девочки в Купянске еще тяжелое, что грозит родителям — ХОВА
21:05
Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине
21:31
«Пакет школьника»: кто имеет право на выплату в 5 тыс. грн, объяснили в ХОВА
20:27
Дети застряли в вентиляционной шахте: в Харькове ГСЧС спасала пленников 📹
21:35
Сколько первоклассников сядет 1 сентября за парты в Харькове — данные мэрии

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 21:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковскую специальную школу им. В.Г. Короленко — коммунальное учреждение областного совета, в котором обучаются дети с нарушениями зрения, — хотят уничтожить, заявил ее директор.".