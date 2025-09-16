Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Харьковскую специальную школу им. В.Г. Короленко — коммунальное учреждение областного совета, в котором обучаются дети с нарушениями зрения, — хотят уничтожить, заявил ее директор Александр Белоусов.
В соцсетях учреждения опубликовали открытое обращение администрации, родительского и ученического коллективов к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи.
Директор Александр Белоусов заявил, в частности, о «давлении на специальные школы Харьковщины», но не уточнил, кто именно это давление оказывает.
«Когда вы посещали наше учреждение, то видели наших детей успешными и счастливыми, — обратился Белоусов к Зеленскому. — В Харьковской области сложилась пагубная практика давления на работу специальных учебных заведений. Закрывались существующие дошкольные группы, не выплачивали заработную плату педагогам дошкольных групп, сокращали штаты. Сейчас в Харьковской области создаются условия для уничтожения специальной школы, оставляя родителей и детей без альтернативного обучения. От имени родителей, работников коллектива прошу вашей помощи в защите дел детей с особыми образовательными потребностями».
Видео: Харьковская специальная школа им. В.Г. Короленко/Facebook
Замдиректора учреждения Александр Марченко на своей странице в Facebook предоставил больше подробностей. По его словам, якобы департамент науки и образования ХОВА намеревается закрыть спецшколу, чтобы отправить ее учеников в громады, где за средства ЮНИСЕФ создают инклюзивные классы.
«Инклюзия — это не плохо, но это альтернатива, а не замена специального образования. Если закрыть специальные школы, у родителей и детей просто не останется выбора. К тому же качество «новых услуг» под большим вопросом. ЮНИСЕФ закупает оборудование, а общины потом звонят в специальные школы, чтобы узнать, как им пользоваться. Есть риск, что специалисты специальных школ Харьковщины будут вынуждены уезжать за границу — там специальное образование ценится и наших специалистов охотно принимают на работу. А здесь, ради грантов, разрушают собственную качественную систему специального образования», — пишет Марченко.
Отметим, что в спецшколу зачисляются дети с функциональными нарушениями зрения (незрячие и со сниженной остротой зрения) и со зрительными патологиями в сочетании с нарушениями интеллектуального развития. Согласно информации на сайте учреждения, в 2025/2026 учебном году в онлайн-формате у них будут обучаться почти 160 детей. В августе Белоусов высказывал мнение, что образовательная субвенция Минобразования, направленная на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования, должна включать также и спецшколы.
С просьбой разъяснить ситуацию, сложившуюся вокруг спецшколы, журналисты обратились в ХОВА и ожидают ответа.
