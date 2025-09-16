Звернулися до Зеленського: у спецшколі Харкова заявили, що їх хочуть знищити

Харківську спеціальну школу ім. В.Г. Короленка — комунальну установу обласної ради, де навчаються діти з порушеннями зору, — хочуть знищити, заявив її директор Олександр Білоусов.

У соцмережах установи опублікували відкрите звернення адміністрації, батьківського та учнівського колективів до президента Володимира Зеленського з проханням про допомогу.

Директор Олександр Білоусов заявив, зокрема, про «тиск на спеціальні школи Харківщини», але не уточнив, хто саме цей тиск чинить.

«Коли ви відвідували наш заклад, то бачили наших дітей успішними та щасливими, – звернувся Білоусов до Зеленського. – У Харківській області склалася згубна практика щодо тиску на роботу спеціальних закладів освіти. Закривалися існуючі дошкільні групи, не виплачували заробітну вкладу педагогам дошкільних груп, скорочували штати. Зараз в Харківській області створюються умови для знищення спеціальної школи, залишаючи батьків та дітей без альтернативного навчання. Від імені батьків, працівників колективу прошу вашої допомоги на захист справ дітей з особливими освітніми потребами».

Відео: Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленка/Facebook

Заступник директора установи Олександр Марченко на своїй сторінці у фейсбуці надав більше подробиць. За його словами, начебто департамент науки та освіти ХОВА має намір закрити спецшколу, щоб відправити її учнів вчитися до громад, де за кошти ЮНІСЕФ створюють інклюзивні класи.

“Інклюзія — це не погано, але це альтернатива, а не заміна спеціальної освіти. Якщо закрити спеціальні школи, у батьків і дітей просто не залишиться вибору. До того ж якість «нових послуг» під великим питанням. ЮНІСЕФ закуповує обладнання, а громади потім телефонують у спеціальні школи, щоб дізнатись, як ним користуватись. Є ризик, що фахівці спеціальних шкіл Харківщини будуть вимушені виїжджати за кордон — там спеціальна освіта цінується і наших фахівців охоче приймають на роботу. А тут, заради грантів, руйнують власну якісну систему спеціальної освіти”, – пише Марченко.

Зазначимо, що до спецшколи зараховуються діти з функціональними порушеннями зору (незрячі та зі зниженою гостротою зору) та із зоровими патологіями у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку. Згідно з інформацією на сайті установи, у 2025/2026 навчальному році в онлайн-форматі у них навчатимуться майже 160 дітей. У серпні Білоусов висловлював думку, що освітня субвенція Міносвіти, спрямована на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти, має включати також спецшколи.

З проханням роз’яснити ситуацію, що склалася навколо спецшколи, журналісти звернулися до ХОВА і чекають на відповідь.