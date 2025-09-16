Момент удара вражеского БпЛА по Харькову попал на камеру (видео)

Опубликовали момент попадания дрона в Слободском районе утром 16 сентября.

Видео показали в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. О трех пострадавших информировал городской голова. Он уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок.

Синегубов уточнил, что город атаковали несколько БпЛА, часть из них удалось сбить. Он отметил, что объект, куда попал дрон, не имел никакого отношения к военной или оборонной промышленности — это исключительно гражданское здание в центральной части города. «Очевидно, целью врага было поражение максимального количества мирных людей», — считает Синегубов.