Захватывал Харьковскую ОГА и работал на РФ – подозрение Головачеву
Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему жителю Харькова, который, по данным следствия, в 2014 году захватывал Харьковскую ОГА и сотрудничал с россиянами во время оккупации в 2022 году.
Речь идет о 53-летнем Спартаке Головачове, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Он напомнил, что в 2014 году фигурант принимал участие в захвате Харьковской облгосадминистрации пророссийскими силами и был арестован по подозрению в организации массовых беспорядков.
«После выхода из-под стражи фигурант сбежал в россию и с тех пор проживает на территории государства-агрессора. С момента захвата рашистами части Харьковской области злоумышленник начал активно сотрудничать с оккупационными властями. Коллаборант переехал на временно оккупированную Харьковщину, где и получил фейковую должность», — отметили в СБУ.
В частности, в августе 2022 года его назначили исполняющим обязанности начальника отдела промышленности в созданной врагом «ВГА Харьковской области», которая размещалась в оккупированном Купянске.
По данным следствия, основной его задачей была инвентаризация всех машиностроительных и агропромышленных предприятий, оказавшихся на оккупированной территории.
«Он осуществлял надзор за деятельностью промышленных объектов на захваченной территории, организовывал их перерегистрацию по законодательству рф, после чего они незаконно облагались налоговыми обязательствами в пользу оккупационных властей. Также, злоумышленник распределял обязанности между сотрудниками отдела, организовывал выплату заработной платы своим подчиненным в рублях и выполнял другие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в интересах оккупантов», — уточнили правоохранители.
Накануне деоккупации он сбежал из Купянского района вместе с российскими войсками и скрывается на неподконтрольной территории Украины.
Правоохранители сообщили ему о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ), сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Его готовятся объявили в розыск.
Напомним события 1 марта 2014 года.
16 сентября 2025 в 15:20
