Захоплював Харківську ОДА і працював на РФ – підозра Головачову

Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому мешканцю Харкова, який, за даними слідства, у 2014 році захоплював Харківську ОДА та співпрацював з росіянами під час окупації у 2022-му.

Йдеться про 53-річного Спартака Головачова, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Він нагадав, що у 2014 році фігурант брав участь у захопленні Харківської облдержадміністрації проросійськими силами та був заарештований за підозрою в організації масових безладь.

«Після виходу з-під варти фігурант втік до росії і з того часу мешкає на території держави-агресора. З моменту захоплення рашистами частини Харківської області зловмисник почав активно співпрацювати з окупаційною владою. Колаборант переїхав на тимчасово окуповану Харківщину, де і отримав фейкову посаду», – зазначили в СБУ.

Зокрема, у серпні 2022 року його призначили виконуючим обов’язки начальника відділу промисловості у створеній ворогом «ВЦА Харківської області», яка розміщувалась в окупованому Куп’янську.

За даними слідства, основним його завданням була інвентаризація усіх машинобудівних та агропромислових підприємств, які опинилися на окупованій території.

«Він здійснював нагляд за діяльністю промислових об’єктів на захопленій території, організовував їхню перереєстрацію за законодавством рф, після чого вони незаконно обкладались податковими зобов’язаннями на користь окупаційної влади. Також, зловмисник розподіляв обов’язки між співробітниками «відділу», організовував виплату заробітної плати своїм підлеглим в рублях та виконував інші організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції в інтересах окупантів», – уточнили правоохоронці.

Напередодні деокупації він втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ), повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Його готуються оголосили в розшук.

