Захоплював Харківську ОДА і працював на РФ – підозра Головачову
Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому мешканцю Харкова, який, за даними слідства, у 2014 році захоплював Харківську ОДА та співпрацював з росіянами під час окупації у 2022-му.
Йдеться про 53-річного Спартака Головачова, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Він нагадав, що у 2014 році фігурант брав участь у захопленні Харківської облдержадміністрації проросійськими силами та був заарештований за підозрою в організації масових безладь.
«Після виходу з-під варти фігурант втік до росії і з того часу мешкає на території держави-агресора. З моменту захоплення рашистами частини Харківської області зловмисник почав активно співпрацювати з окупаційною владою. Колаборант переїхав на тимчасово окуповану Харківщину, де і отримав фейкову посаду», – зазначили в СБУ.
Зокрема, у серпні 2022 року його призначили виконуючим обов’язки начальника відділу промисловості у створеній ворогом «ВЦА Харківської області», яка розміщувалась в окупованому Куп’янську.
За даними слідства, основним його завданням була інвентаризація усіх машинобудівних та агропромислових підприємств, які опинилися на окупованій території.
«Він здійснював нагляд за діяльністю промислових об’єктів на захопленій території, організовував їхню перереєстрацію за законодавством рф, після чого вони незаконно обкладались податковими зобов’язаннями на користь окупаційної влади. Також, зловмисник розподіляв обов’язки між співробітниками «відділу», організовував виплату заробітної плати своїм підлеглим в рублях та виконував інші організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції в інтересах окупантів», – уточнили правоохоронці.
Напередодні деокупації він втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.
Правоохоронці повідомили йому про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ), повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Його готуються оголосили в розшук.
Нагадаємо події 1 березня 2014 року.
Читайте також: Юний харків’янин підпалив авто ЗСУ на замовлення РФ – слідство (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: захват ХОГА, новини Харкова, підозра, СБУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Захоплював Харківську ОДА і працював на РФ – підозра Головачову»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому мешканцю Харкова, який, за даними слідства, у 2014 році захоплював Харківську ОДА та співпрацював з росіянами.".