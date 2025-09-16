Юний харків’янин підпалив авто ЗСУ на замовлення РФ – слідство (фото)

У СІЗО відправили 21-річного жителя Харкова. Його підозрюють у підпалі автівки ЗСУ.

За даними Харківської обласної прокуратури, безробітний фігурант опублікував на популярному сайті оголошень повідомлення про пошук роботи. Ним зацікавився представник РФ, який вийшов на зв’язок через мережу «Телеграм».

«За грошову винагороду молодику поставили завдання підпалювати військові автомобілі у місті, на що він погодився», – встановили правоохоронці.

У липні харків’янин, діючи за вказівкою російської сторони, підпалив позашляховик ЗСУ на вулиці Каденюка, розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) ККУ, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Хлопцю вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше 26-річного харків’янина суд визнав винним у підпалі автомобіля українського захисника та підготовці до підпалу і призначив покарання у вигляді п’яти з половиною років тюрми.