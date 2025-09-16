За крадіжку 700 гривень харків’янину загрожує 15 років ув’язнення

Про те, що 22-річному харків’янину вручили підозру у крадіжці, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.

15 років за ґратами “світить” хлопцю за напад на продавчиню у продуктовому магазині та крадіжку грошей із каси.

“У ході проведення досудового розслідування встановлено, що чоловік забіг до магазину та почав погрожувати жінці ножем, вимагаючи гроші. Продавчиня віддала зловмиснику 700 гривень. Потерпіла надала поліцейським детальний опис нападника“, – зазначили копи.

Невдовзі правоохоронці знайшли ймовірного нападника. Ним виявився 22-річний харків’янин.

“За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Зловмисника затримано згідно статті 208 КПК України”, – уточнили в поліції.

Хлопця вже затримали та вручили підозру.