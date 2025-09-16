Live
За крадіжку 700 гривень харків’янину загрожує 15 років ув’язнення

Події 11:45   16.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За крадіжку 700 гривень харків’янину загрожує 15 років ув’язнення

Про те, що 22-річному харків’янину вручили підозру у крадіжці, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.

15 років за ґратами “світить” хлопцю за напад на продавчиню у продуктовому магазині та крадіжку грошей із каси.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що чоловік забіг до магазину та почав погрожувати жінці ножем, вимагаючи гроші. Продавчиня віддала зловмиснику 700 гривень. Потерпіла надала поліцейським детальний опис нападника“, – зазначили копи.

Невдовзі правоохоронці знайшли ймовірного нападника. Ним виявився 22-річний харків’янин.

“За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Зловмисника затримано згідно статті 208 КПК України”, – уточнили в поліції.

Хлопця вже затримали та вручили підозру.

Читайте також: У Харкові – вибухи, місто під атакою БпЛА, є поранені

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
