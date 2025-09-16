За крадіжку 700 гривень харків’янину загрожує 15 років ув’язнення
Про те, що 22-річному харків’янину вручили підозру у крадіжці, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.
15 років за ґратами “світить” хлопцю за напад на продавчиню у продуктовому магазині та крадіжку грошей із каси.
“У ході проведення досудового розслідування встановлено, що чоловік забіг до магазину та почав погрожувати жінці ножем, вимагаючи гроші. Продавчиня віддала зловмиснику 700 гривень. Потерпіла надала поліцейським детальний опис нападника“, – зазначили копи.
Невдовзі правоохоронці знайшли ймовірного нападника. Ним виявився 22-річний харків’янин.
“За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Зловмисника затримано згідно статті 208 КПК України”, – уточнили в поліції.
Хлопця вже затримали та вручили підозру.
Читайте також: У Харкові – вибухи, місто під атакою БпЛА, є поранені
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За крадіжку 700 гривень харків’янину загрожує 15 років ув’язнення»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 22-річному харків’янину вручили підозру у крадіжці, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.".