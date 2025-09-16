За кражу 700 гривен харьковчанину грозит 15 лет тюрьмы
О том, что 22-летнему харьковчанину вручили подозрение в краже, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
15 лет за решеткой «светит» парню за нападение на продавщицу в продуктовом магазине и кражу денег из кассы.
«В ходе проведения досудебного расследования установлено, что мужчина забежал в магазин и начал угрожать женщине ножом, требуя денег. Продавщица отдала злоумышленнику 700 гривен. Потерпевшая предоставила полицейским детальное описание нападающего», – отметили копы.
Вскоре правоохранители нашли вероятного нападающего. Им оказался 22-летний харьковчанин.
«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет с конфискацией имущества», – уточнили в полиции.
Парня уже задержали и вручили подозрение.
Читайте также: В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кража, напал, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За кражу 700 гривен харьковчанину грозит 15 лет тюрьмы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 22-летнему харьковчанину вручили подозрение в краже, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".