За кражу 700 гривен харьковчанину грозит 15 лет тюрьмы

Происшествия 11:45   16.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
За кражу 700 гривен харьковчанину грозит 15 лет тюрьмы

О том, что 22-летнему харьковчанину вручили подозрение в краже, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

15 лет за решеткой «светит» парню за нападение на продавщицу в продуктовом магазине и кражу денег из кассы.

«В ходе проведения досудебного расследования установлено, что мужчина забежал в магазин и начал угрожать женщине ножом, требуя денег. Продавщица отдала злоумышленнику 700 гривен. Потерпевшая предоставила полицейским детальное описание нападающего», – отметили копы.

Вскоре правоохранители нашли вероятного нападающего. Им оказался 22-летний харьковчанин.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет с конфискацией имущества», – уточнили в полиции.

Парня уже задержали и вручили подозрение.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
