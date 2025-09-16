Live
Юный харьковчанин поджег авто ВСУ по заказу РФ – следствие (фото)

Общество 13:43   16.09.2025
Виктория Яковенко
Юный харьковчанин поджег авто ВСУ по заказу РФ – следствие (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В СИЗО отправили 21-летнего жителя Харькова. Его подозревают в поджоге автомобиля ВСУ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, безработный фигурант опубликовал на популярном сайте объявлений уведомление о поиске работы. Им заинтересовался представитель РФ, который вышел на связь через Telegram.

«За денежное вознаграждение молодому человеку поставили задачу поджигать военные автомобили в городе, на что он согласился», — установили правоохранители.

поджог авто в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

В июле харьковчанин, действуя по указанию российской стороны, поджег внедорожник ВСУ по улице Каденюка, рассказали в прокуратуре.

поджог авто в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) УКУ, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Парню уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее 26-летнего харьковчанина суд признал виновным в поджоге автомобиля украинского защитника и подготовке к поджогу и назначил наказание в виде пяти с половиной лет тюрьмы.

Автор: Виктория Яковенко
