Юный харьковчанин поджег авто ВСУ по заказу РФ – следствие (фото)

В СИЗО отправили 21-летнего жителя Харькова. Его подозревают в поджоге автомобиля ВСУ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, безработный фигурант опубликовал на популярном сайте объявлений уведомление о поиске работы. Им заинтересовался представитель РФ, который вышел на связь через Telegram.

«За денежное вознаграждение молодому человеку поставили задачу поджигать военные автомобили в городе, на что он согласился», — установили правоохранители.

В июле харьковчанин, действуя по указанию российской стороны, поджег внедорожник ВСУ по улице Каденюка, рассказали в прокуратуре.

Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) УКУ, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Парню уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее 26-летнего харьковчанина суд признал виновным в поджоге автомобиля украинского защитника и подготовке к поджогу и назначил наказание в виде пяти с половиной лет тюрьмы.

Читайте также: За кражу 700 гривен харьковчанину грозит 15 лет тюрьмы