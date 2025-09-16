Юный харьковчанин поджег авто ВСУ по заказу РФ – следствие (фото)
В СИЗО отправили 21-летнего жителя Харькова. Его подозревают в поджоге автомобиля ВСУ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, безработный фигурант опубликовал на популярном сайте объявлений уведомление о поиске работы. Им заинтересовался представитель РФ, который вышел на связь через Telegram.
«За денежное вознаграждение молодому человеку поставили задачу поджигать военные автомобили в городе, на что он согласился», — установили правоохранители.
В июле харьковчанин, действуя по указанию российской стороны, поджег внедорожник ВСУ по улице Каденюка, рассказали в прокуратуре.
Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) УКУ, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Парню уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, ранее 26-летнего харьковчанина суд признал виновным в поджоге автомобиля украинского защитника и подготовке к поджогу и назначил наказание в виде пяти с половиной лет тюрьмы.
16 сентября 2025
