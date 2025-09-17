В городе на Харьковщине снова отключения света: Зеленский назвал причину
17 сентября и следующие несколько дней в Лозовой возможны отключения света.
Мэр города Сергей Зеленский объяснил: энергетики запланировали ремонт сетей, чтобы обеспечить дальнейшее стабильное электроснабжение.
«Приблизительное время – в промежутке с 12:00 до 18:00. Будьте осторожны и лучше не пользуйтесь временно лифтами», – отметил Зеленский.
Напомним, в начале сентября россияне возобновили удары по энергетике Харьковщины. В ночь с 3 на 4 сентября налет «Шахедов» оставил без электричества жителей Лозовой и Близнюковской громады. За сутки электричество было восстановлено в шести селах Близнюковской громады. Однако ситуация в Лозовой оставалась тяжелой. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 5 сентября информировал, что в Лозовой абонентам включают электричество поочередно – по три часа в разных районах. Мэр города Сергей Зеленский при этом отметил, что большая часть лозовчан без света, а четких графиков почасовых отключений до сих пор нет. Несмотря на это, критическая инфраструктура города работала, воду подавали без перебоев. 10 сентября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Лозовой возобновили круглосуточную подачу электроэнергии.
Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 12:41
