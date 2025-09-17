Live
У місті на Харківщині знову відключення світла: Зеленський назвав причину

Суспільство 12:41   17.09.2025
Вікторія Яковенко
У місті на Харківщині знову відключення світла: Зеленський назвав причину Фото: АТ “Харківобленерго”

17 вересня і наступні кілька днів у Лозовій можливі відключення світла.

Мер міста Сергій Зеленський пояснив: енергетики запланували ремонт мереж, щоб забезпечити подальше стабільне електропостачання.

«Приблизний час – у проміжку з 12:00 до 18:00. Будьте обережні й краще не користуйтесь тимчасово ліфтами», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, на початку вересня росіяни відновили удари по енергетиці Харківщини. У ніч із 3 на 4 вересня наліт «шахедів» залишив без електрики жителів Лозової та частини Близнюківської громади. За добу електрику відновили в шести селах Близнюківської громади. Проте ситуація в Лозовій залишалася важкою. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 5 вересня інформував, що в Лозовій абонентам включають електрику почергово – по три години в різних районах. Мер міста Сергій Зеленський при цьому зазначив, що більша частина лозівчан без світла, а чітких графіків погодинних відключень досі немає. Попри це критична інфраструктура міста працювала, воду подавали без перебоїв. 10 вересня в АТ «Харківобленерго» повідомили, що у Лозовій відновили цілодобову подачу електроенергії.

