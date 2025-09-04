Live
Новини Харкова — головне 4 вересня: як минула ніч

Україна 08:11   04.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 4 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:11

Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували 26 пожеж. Чотири з них виникли через “прильоти”.

Загоряння внаслідок обстрілів зафіксували у Лозівському та Чугуївському районах.

“Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА на селище Малинівка та м. Чугуїв Чугуївського району. У першому випадку влучання прийшлось на приватне подвір’я, внаслідок чого виникла пожежа у приватному будинку та 2 легкових авто площею 80 м кв. Постраждали 5 цивільних людей”, – пишуть у ДСНС.

Внаслідок іншого “прильоту” горіло цивільне підприємство на площі 50 квадратних метрів.

Крім того, протягом доби 13 пожеж вирували у природних екосистемах на загальній площі 10,7 га. Ще три лісові пожежі досі намагаються загасити рятувальники.

07:50

Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути

Про те, що на Харківщині деякі приміські потяги змінюють свої маршрути, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

У повідомленні зазначають, що зміни у русі електричок пов’язані з підвищеною небезпекою у Харківській області.

Таким чином, до/з станції Варварівка обмежують такі поїзди:

– №6272 Синельникове-1 – Варварівка (замість Синельникове-1 – Самійлівка).

– №6277 Варварівка – Дніпро (замість Самійлівка – Дніпро).

Також в Укрзалізниці просять враховувати зміни під час планування маршрутів.

07:35

Була загроза балістики, ворог запускав КАБи – тривожна ніч у Харківській області

Двічі цієї ночі лунала тривога на Харківщині. Перший раз її оголосили о 00:54 через БпЛА на півночі області. У повітряних силах уточнили: російські безпілотники літають над Чугуївським районом. 

Загроза ударів безпілотників зберігалася до 02:48, після чого пролунав відбій. Повторно тривогу дали о 05:34 – тоді на Донеччині зафіксували пуски КАБ.

Крім того, для регіонів, де оголосили тривогу, виникла ще й загроза балістики. 

На цей раз тривога звучала менше ніж годину, вже о 06:15 оголосили відбій. 

Читайте також: Сьогодні 4 вересня: який день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
