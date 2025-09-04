Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Атака БпЛА на енергетику: у Лозовій та районі почали повертати світло

Події 19:31   04.09.2025
Олена Нагорна
Атака БпЛА на енергетику: у Лозовій та районі почали повертати світло Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Жителям Лозівського району Харківської області почали підключати світло, яке зникло внаслідок атаки БпЛА у ніч проти 4 вересня.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Лозовій електрику вже повернули першій тисячі абонентів – з 40 тисяч.

У Близнюківській громаді, де були знеструмлені 700 абонентів, підключили близько половини. Наразі без світла залишаються села Кленове, Новоуплатне та Новоолександрівка і частково – Самійлівка.

“Відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури тривають безперервно весь день”, – підкреслив Синєгубов. 

Як повідомлялося, військові РФ повернулися до ударів по енергетиці. У ніч проти 4 вересня дісталося Лозовій. БпЛА вдарили по критичній інфраструктурі. Мер Сергій Зеленський повідомив, що пошкодження значні, ймовірно, доведеться вводити погодинний графік відключень. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: без електропостачання залишилося близько 40 тисяч абонентів у Лозовій та ще 700 у шести населених пунктах Близнюківської громади.

Читайте також: Дрони РФ на оптоволокні долітають уже до передмістя Харкова – Задоренко (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Тепло і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня
Тепло і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня
04.09.2025, 20:02
Атака БпЛА на енергетику: у Лозовій та районі почали повертати світло
Атака БпЛА на енергетику: у Лозовій та районі почали повертати світло
04.09.2025, 19:31
Чверть мільйона гривень вкрав таксист у Харкові в пасажира-військового
Чверть мільйона гривень вкрав таксист у Харкові в пасажира-військового
04.09.2025, 19:08
Задоренко: дрони РФ на оптоволокні долітають вже до передмістя Харкова (відео)
Задоренко: дрони РФ на оптоволокні долітають вже до передмістя Харкова (відео)
04.09.2025, 18:31
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
04.09.2025, 07:26
Росіяни просунулися біля Степової Новоселівки на Харківщині – DeepState
Росіяни просунулися біля Степової Новоселівки на Харківщині – DeepState
04.09.2025, 17:30

Новини за темою:

14:39
“Це не про економію”: чи є толк від сонячних батарей у Харкові та області 📹
11:55
У неділю частина Харкова залишиться без світла: чому і скільки його не буде
11:17
П’ять днів намагаються повернути світло в Куп’янськ після обстрілу, поки марно
10:26
Світло вимкнуть у частині Харкова на пів дня в неділю – адреси
21:12
Як вимикатимуть завтра світло у Харкові та області, розповіло обленерго

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Атака БпЛА на енергетику: у Лозовій та районі почали повертати світло»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 19:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителям Лозівського району Харківської області почали підключати світло, яке зникло внаслідок атаки БпЛА у ніч проти 4 вересня.".