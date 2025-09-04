Атака БпЛА на енергетику: у Лозовій та районі почали повертати світло

Жителям Лозівського району Харківської області почали підключати світло, яке зникло внаслідок атаки БпЛА у ніч проти 4 вересня.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Лозовій електрику вже повернули першій тисячі абонентів – з 40 тисяч.

У Близнюківській громаді, де були знеструмлені 700 абонентів, підключили близько половини. Наразі без світла залишаються села Кленове, Новоуплатне та Новоолександрівка і частково – Самійлівка.

“Відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури тривають безперервно весь день”, – підкреслив Синєгубов.

Як повідомлялося, військові РФ повернулися до ударів по енергетиці. У ніч проти 4 вересня дісталося Лозовій. БпЛА вдарили по критичній інфраструктурі. Мер Сергій Зеленський повідомив, що пошкодження значні, ймовірно, доведеться вводити погодинний графік відключень. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: без електропостачання залишилося близько 40 тисяч абонентів у Лозовій та ще 700 у шести населених пунктах Близнюківської громади.