Атака БпЛА на энергетику: в Лозовой и районе начали возвращать свет
Жителям Лозовского района Харьковской области начали подключать свет, который исчез в результате атаки БпЛА в ночь на 4 сентября.
Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, в Лозовой электричество уже вернули первой тысяче абонентов — из обесточенных изначально 40 тысяч.
В Близнюковской громаде, где были обесточены 700 абонентов, подключили около половины. Без света остаются села Кленовое, Новоуплатное и Новоалександровка, частично — Самойловка.
«Восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры продолжаются непрерывно весь день», — подчеркнул Синегубов.
Как сообщалось, военные РФ вернулись к ударам по энергетике. В ночь на 4 сентября досталось Лозовой. БпЛА ударили по критической инфраструктуре. Мэр Сергей Зеленский сообщил, что повреждения значительные, вероятно, придется вводить почасовой график отключений. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: без электроснабжения остались около 40 тысяч абонентов в Лозовой и еще 700 в шести населенных пунктах Близнюковской громады.
4 сентября 2025 в 19:31
