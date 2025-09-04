Live
Атака БпЛА на энергетику: в Лозовой и районе начали возвращать свет

Происшествия 19:31   04.09.2025
Елена Нагорная
Атака БпЛА на энергетику: в Лозовой и районе начали возвращать свет Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Жителям Лозовского района Харьковской области начали подключать свет, который исчез в результате атаки БпЛА в ночь на 4 сентября.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, в Лозовой электричество уже вернули первой тысяче абонентов — из обесточенных изначально 40 тысяч.

В Близнюковской громаде, где были обесточены 700 абонентов, подключили около половины. Без света остаются села Кленовое, Новоуплатное и Новоалександровка, частично — Самойловка.

«Восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры продолжаются непрерывно весь день», — подчеркнул Синегубов.

Как сообщалось, военные РФ вернулись к ударам по энергетике. В ночь на 4 сентября досталось Лозовой. БпЛА ударили по критической инфраструктуре. Мэр Сергей Зеленский сообщил, что повреждения значительные, вероятно, придется вводить почасовой график отключений. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: без электроснабжения остались около 40 тысяч абонентов в Лозовой и еще 700 в шести населенных пунктах Близнюковской громады.

Читайте также: Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)

Автор: Елена Нагорная
