Часть Лозовщины без света: могут ввести почасовой график, что с водой (видео)
О ситуации со светом в Лозовской громаде после вражеского обстрела рассказал мэр Сергей Зеленский. Он уточнил, что из-за ударов значительно повреждена критическая инфраструктура.
«Предприятия критической инфраструктуры работают в режиме дополнительных источников энергоснабжения. Медучреждения также работают. Сегодня только поликлиническое отделение будет работать до обеда. По предоставлению электрической энергии население будем информировать дополнительно, а также по поставке воды возможны будут перерывы», — отметил Зеленский.
Он также предупредил, что могут ввести почасовой график отключений света. Об этом сообщат дополнительно.
«Дети по-прежнему учатся дистанционно. К жителям, у которых пострадали дома, уехал мобильный ЦПАУ. Работают «пункты незламності». Полный список – на сайте Лозовской громады», — сказал он.
Видео: Сергей Зеленский
Напомним, утром 4 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов, информировал, что из-за ударов БпЛА от электроснабжения отключены около 40 тысяч абонентов в г. Лозовая и почти 700 абонентов в шести населенных пунктах Близнюковской громады.
В АО «Харьковоблэнерго» информировали, что специалисты уже вернули свет 3 тысячам потребителей после российской атаки по населенному пункту Чугуевского района. По состоянию на 10:53 остаются обесточенными около 90 точек учета бытовых абонентов.
