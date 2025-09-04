Электроснабжение после ударов по области уже восстанавливают: когда будет свет

О том, что специалисты уже приступили к восстановлению разрушенного в результате российских ударов, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Электроснабжение, уточнили энергетики, пропало после вражеского обстрела Чугуевского района. На данный момент, говорится в сообщении, уже три тысячи абонентов снова со светом.

Однако еще 90 точек учета бытовых абонентов обесточены.

«В течение дня наши специалисты закончат восстановительные работы и обеспечат всех потребителей электроэнергией», – сообщил начальник Чугуевского района электрических сетей Андрей Семенов.

Напомним, утром 4 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов, информировал, что из-за ударов БпЛА от электроснабжения отключены около 40 тысяч абонентов в г. Лозовая и почти 700 абонентов в шести населенных пунктах Близнюковской громады.