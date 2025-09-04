Электроснабжение после ударов по области уже восстанавливают: когда будет свет
О том, что специалисты уже приступили к восстановлению разрушенного в результате российских ударов, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Электроснабжение, уточнили энергетики, пропало после вражеского обстрела Чугуевского района. На данный момент, говорится в сообщении, уже три тысячи абонентов снова со светом.
Однако еще 90 точек учета бытовых абонентов обесточены.
«В течение дня наши специалисты закончат восстановительные работы и обеспечат всех потребителей электроэнергией», – сообщил начальник Чугуевского района электрических сетей Андрей Семенов.
Напомним, утром 4 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов, информировал, что из-за ударов БпЛА от электроснабжения отключены около 40 тысяч абонентов в г. Лозовая и почти 700 абонентов в шести населенных пунктах Близнюковской громады.
Читайте также: Харьковщина в огне: фото разрушений из-за «прилетов» показала прокуратура
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: ремонт сетей электроснабжения, світло, свет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Электроснабжение после ударов по области уже восстанавливают: когда будет свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 11:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что специалисты уже приступили к восстановлению разрушенного в результате российских ударов, пишут в АО «Харьковоблэнерго». ".