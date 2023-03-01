Live
  • Среда 01.03.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

Год без света. На Харьковщине в селе Оскол восстановили электроснабжение

Общество 14:53   01.03.2023
Оксана Якушко
Год без света. На Харьковщине в селе Оскол восстановили электроснабжение

Второй по численности населенный пункт Изюмского района село Оскол из-за боевых действий оказался обесточенным с начала российской агрессии, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Сразу после освобождения Харьковщины энергетики начали ремонтировать разбитые электрические сети. Для подключения села энергетики привели в строй более 30 км воздушных линий 0,4 кВ и 6 кВ, установили 35 новых опор, заменили перебитый обломками взрывов провод.


“Уже к концу ноября прошлого года удалось заживить более тысячи домовладений. Дальнейшее выполнение восстановительных работ усложнялось из-за мин и артиллерийских боеприпасов под линиями электропередачи. После проверки саперами опасных участков ремонтные бригады заживили еще около 300 точек учета. Таким образом, сегодня все жители села с электричеством”, – сообщил начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.

Читайте также: В Харькове восстановили электроснабжение на Большой Даниловке (фото)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

16:28
В Харьковской области государству вернули в собственность скифский курган
15:48
СБУ: На 5 лет с конфискацией имущества осудили коллаборантку с Харьковщины
11:07
На Харьковщине — обесточивания из-за обстрелов — Укрэнерго
15:06
12 лет «светит» коллаборанту с Харьковщины, организовавшему референдум РФ
10:38
Укрэнерго: На Харьковщине отсутствуют сетевые ограничения электроэнергии

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Год без света. На Харьковщине в селе Оскол восстановили электроснабжение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Второй по численности населенный пункт Изюмского района село Оскол из-за боевых действий оказался обесточенным с начала российской агрессии, сообщили в «Харьковоблэнерго».".