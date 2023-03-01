Год без света. На Харьковщине в селе Оскол восстановили электроснабжение

Второй по численности населенный пункт Изюмского района село Оскол из-за боевых действий оказался обесточенным с начала российской агрессии, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Сразу после освобождения Харьковщины энергетики начали ремонтировать разбитые электрические сети. Для подключения села энергетики привели в строй более 30 км воздушных линий 0,4 кВ и 6 кВ, установили 35 новых опор, заменили перебитый обломками взрывов провод.



“Уже к концу ноября прошлого года удалось заживить более тысячи домовладений. Дальнейшее выполнение восстановительных работ усложнялось из-за мин и артиллерийских боеприпасов под линиями электропередачи. После проверки саперами опасных участков ремонтные бригады заживили еще около 300 точек учета. Таким образом, сегодня все жители села с электричеством”, – сообщил начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.