Год без света. На Харьковщине в селе Оскол восстановили электроснабжение
Второй по численности населенный пункт Изюмского района село Оскол из-за боевых действий оказался обесточенным с начала российской агрессии, сообщили в «Харьковоблэнерго».
Сразу после освобождения Харьковщины энергетики начали ремонтировать разбитые электрические сети. Для подключения села энергетики привели в строй более 30 км воздушных линий 0,4 кВ и 6 кВ, установили 35 новых опор, заменили перебитый обломками взрывов провод.
“Уже к концу ноября прошлого года удалось заживить более тысячи домовладений. Дальнейшее выполнение восстановительных работ усложнялось из-за мин и артиллерийских боеприпасов под линиями электропередачи. После проверки саперами опасных участков ремонтные бригады заживили еще около 300 точек учета. Таким образом, сегодня все жители села с электричеством”, – сообщил начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.
Читайте также: В Харькове восстановили электроснабжение на Большой Даниловке (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Год без света. На Харьковщине в селе Оскол восстановили электроснабжение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 14:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Второй по численности населенный пункт Изюмского района село Оскол из-за боевых действий оказался обесточенным с начала российской агрессии, сообщили в «Харьковоблэнерго».".