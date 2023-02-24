В Харькове восстановили электроснабжение на Большой Даниловке (фото)

Частный сектор в Харькове, находящийся рядом с Северной Салтовкой существенно пострадал от российских обстрелов. Здесь энергетикам пришлось заменить 84 опоры линии электропередач.

24 февраля в Харьковоблэнерго заявили, что полностью восстановили электроснабжение на Большой Даниловке.

«С первых дней войны жилые дома и коммуникации Великой Даниловки получили значительные повреждения: прямым попаданием снаряда была уничтожена местная трансформаторная подстанция, иссечены и разрушены железобетонные опоры, поврежден провод почти в каждом пролете линий электропередачи», — отметили в пресс-службе облэнерго.

Первые восстановительные работы провели еще летом. Тогда несколько улиц запитали от высоковольтной подстанции, которая находится на Липецком направлении. Но надежность такого варианта электроснабжения была недостаточной.

«Еще до войны энергетики планировали провести реконструкцию местной сети и запитать поселок от одной из городских подстанций 110 кВ. Это и было наконец сделано», — сообщили энергетики.

На восстановительные работы ушло около месяца. За это время заменили 84 опоры линии электропередачи 10 кВ, смонтировали новый провод и изоляторы. Кроме того, заменили и разбитую российскими террористами трансформаторную подстанцию.