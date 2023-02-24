В Харькове восстановили электроснабжение на Большой Даниловке (фото)
Частный сектор в Харькове, находящийся рядом с Северной Салтовкой существенно пострадал от российских обстрелов. Здесь энергетикам пришлось заменить 84 опоры линии электропередач.
24 февраля в Харьковоблэнерго заявили, что полностью восстановили электроснабжение на Большой Даниловке.
«С первых дней войны жилые дома и коммуникации Великой Даниловки получили значительные повреждения: прямым попаданием снаряда была уничтожена местная трансформаторная подстанция, иссечены и разрушены железобетонные опоры, поврежден провод почти в каждом пролете линий электропередачи», — отметили в пресс-службе облэнерго.
Первые восстановительные работы провели еще летом. Тогда несколько улиц запитали от высоковольтной подстанции, которая находится на Липецком направлении. Но надежность такого варианта электроснабжения была недостаточной.
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«Еще до войны энергетики планировали провести реконструкцию местной сети и запитать поселок от одной из городских подстанций 110 кВ. Это и было наконец сделано», — сообщили энергетики.
На восстановительные работы ушло около месяца. За это время заменили 84 опоры линии электропередачи 10 кВ, смонтировали новый провод и изоляторы. Кроме того, заменили и разбитую российскими террористами трансформаторную подстанцию.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 14:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частный сектор в Харькове, находящийся рядом с Северной Салтовкой существенно пострадал от российских обстрелов. Здесь энергетикам пришлось заменить 84 опоры линии электропередач".