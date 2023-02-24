Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключения света: очереди обновили
Пресс-служба Харьковоблэнерго сообщила, как планируют отключать свет в регионе с 27 февраля по 5 марта.
В опубликованном графике все также 12 очередей. Однако время отключений в каждой из них изменили:
1 очередь 15:00 — 18:00;
2 очередь 17:00 — 20:00;
3 очередь 18:00 — 21:00;
4 очередь 19:00 — 22:00;
5 очередь 07:00 — 10:00;
6 очередь 08:00 — 11:00;
7 очередь 09:00 — 12:00;
8 очередь 10:00 — 13:00;
9 очередь 11:00 — 14:00;
10 очередь 12:00 — 15:00;
11 очередь 13:00 — 16:00;
12 очередь 14:00 — 17:00.
Читайте также: На Харьковщине еще не разминированы около 8000 км линий электропередач – ХОВА
С обновленным графиком можно ознакомиться по ссылке.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключения света: очереди обновили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 12:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковоблэнерго сообщила, как планируют отключать свет в регионе с 27 февраля по 5 марта".