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Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключения света: очереди обновили

Общество 12:38   24.02.2023
Оксана Горун
Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключения света: очереди обновили

Пресс-служба Харьковоблэнерго сообщила, как планируют отключать свет в регионе с 27 февраля по 5 марта.

В опубликованном графике все также 12 очередей. Однако время отключений в каждой из них изменили:

1 очередь 15:00 — 18:00;
2 очередь 17:00 — 20:00;
3 очередь 18:00 — 21:00;
4 очередь 19:00 — 22:00;
5 очередь 07:00 — 10:00;
6 очередь 08:00 — 11:00;
7 очередь 09:00 — 12:00;
8 очередь 10:00 — 13:00;
9 очередь 11:00 — 14:00;
10 очередь 12:00 — 15:00;
11 очередь 13:00 — 16:00;
12 очередь 14:00 — 17:00.

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С обновленным графиком можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 12:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковоблэнерго сообщила, как планируют отключать свет в регионе с 27 февраля по 5 марта".