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На Харьковщине еще не разминированы около 8000 км линий электропередач — ХОВА

Общество 19:45   22.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине еще не разминированы около 8000 км линий электропередач — ХОВА

Без света в Харьковской области остается около 35 тысяч абонентов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Пока у нас 35 тысяч абонентов находятся без электроэнергии, из них 15 тысяч – на деоккупированных территориях, другие – на временно оккупированных территориях. Нам предстоит исследовать на предмет разминирования почти 8000 км линий электропередач. И если мы говорим о таких населенных пунктах, которые находятся на севере нашей области, как Слатино, например, там разрушены линии электропередач на 90%. То есть нам предстоит проделать достаточно большую работу, чтобы восстановить людям электроснабжение», — пояснил Синегубов.

  • Читайте также: Глава ХОВА: ведутся переговоры с партнерами о разминировании полей Харьковщины

    • Напомним, на днях в Харьковской области побывал министр энергетики Украины. Он оценил состояние электросетей региона и назвал ситуацию с ними сложной.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 19:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без света в Харьковской области остается около 35 тысяч абонентов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона".