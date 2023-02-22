На Харьковщине еще не разминированы около 8000 км линий электропередач — ХОВА
Без света в Харьковской области остается около 35 тысяч абонентов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Пока у нас 35 тысяч абонентов находятся без электроэнергии, из них 15 тысяч – на деоккупированных территориях, другие – на временно оккупированных территориях. Нам предстоит исследовать на предмет разминирования почти 8000 км линий электропередач. И если мы говорим о таких населенных пунктах, которые находятся на севере нашей области, как Слатино, например, там разрушены линии электропередач на 90%. То есть нам предстоит проделать достаточно большую работу, чтобы восстановить людям электроснабжение», — пояснил Синегубов.
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Напомним, на днях в Харьковской области побывал министр энергетики Украины. Он оценил состояние электросетей региона и назвал ситуацию с ними сложной.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 19:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без света в Харьковской области остается около 35 тысяч абонентов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона".