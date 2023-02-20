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Министр энергетики Галущенко оценил состояние электросетей на Харьковщине

Общество 17:30   20.02.2023
Павел Велицкий
Министр энергетики Галущенко оценил состояние электросетей на Харьковщине

С 11 февраля в энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, но есть сетевые ограничения. Ситуация с сетями в Харьковской области сложная. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал на брифинге в Харькове.

По его словам, во многих городах, поселках и селах региона разрушено электрооборудование, и его восстановление требует существенного времени. Но самая сложная ситуация в Одессе.

Герман Галущенко, министр энергетики Украины
Фактически с позапрошлой субботы та, что была в системе — нет дефицита электроэнергии. Мы производим даже больше электроэнергии, чем потребляем. Единственное. Регионы, где есть нехватка или где потребитель конечный не получает электроэнергию — это только там, где есть сетевые ограничения. Сети не могут просто физически передать эту электроэнергию. Поэтому сейчас ключевой вопрос — это как раз решение вопроса сетей. И, к сожалению, действительно Харьковская область сложная, потому что она фронтовая. Я сегодня утром ездил, смотрел Изюм и дальше. И смотрел, как вообще там сети, которые уничтожены. Просто порваны все эти опоры. Они сгорели. Это такая классическая картинка «русского мира». Но в принципе это требует существенного времени для того, чтобы восстановить. Это объективные вещи. Ну, наверное, самый сложный регион — это все же Одесса.

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Автор: Павел Велицкий

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  • Категории: Общество, Политика, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 17:30;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 11 февраля в энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, но есть сетевые ограничения. Ситуация с сетями в Харьковской области сложная. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал на брифинге в Харькове.".