В Харькове министр энергетики анонсировал создание газотурбинных станций

Чтобы преодолеть энергокризис, в Харьковской области развернут газотурбинные станции, об этом сообщил сегодня, 20 февраля, министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Это один из путей выхода из сложной энергетической ситуации, которая сложилась из-за ракетных ударов рф по энергообъектам Украины. Газотурбинные станции, хотя и обладают небольшой мощностью, но не требуют особого человеческого вмешательства и обслуживания. Также они очень быстро разгоняют мощность до 15 минут.

«Мы понимаем, что атаки не остановятся, они будут дальше, поэтому мы сейчас говорили, как обезопаситься, какие шаги сделать, чтобы иметь резервы. Мы увидели, где есть важные цепи в энергосистеме, которые нужно усилить. Речь идет о том, что есть регионы, требующие большей генерации Когда происходили атаки и были разрушены линии, мы не могли производить электроэнергию в определенном регионе, при этом не могли передать из других регионов.В приоритете — децентрализация генерации. она покрывала потребление максимально при повреждении сетей и невозможности передать электроэнергию», — заявил Галущенко.

«Самое быстрое решение – это у нас как раз газотурбинная генерация. Безусловно, она не высока, но она маневренна. Она дает соответствующую мощность. Такие возможности есть. Мы рассматриваем Харьковский регион так же, как один из приоритетных, где эта генерация будет устанавливаться. Это столь быстрое решение. Мы разделяем решения, которые необходимо реализовать до следующего отопительного сезона, и это одно из таких направлений», – подчеркнул министр.