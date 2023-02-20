У Харкові міністр енергетики Галущенко анонсував газотурбінні станції

Щоб подолати енергокризу, на Харківщині розгорнуть газотурбінні станції, про це повідомив сьогодні, 20 лютого, міністр енергетики України Герман Галущенко.

Це один із шляхів виходу зі складної енергетичної ситуації, що склалася через ракетні удари рф по енергооб’єктах України. Газотурбінні станції, хоча й мають невелику потужність, але не вимагають особливого людського втручання та обслуговування. Також вони дуже швидко розганяють потужність – до 15 хвилин.

” Ми розуміємо, що атаки не зупиняться, вони будуть далі, тому ми зараз говорили, як убезпечитися, які кроки зробити, щоб мати резерви. Ми побачили, де є важливі ланцюги в енергосистемі, які треба підсилити. Мова йде про те, що є регіони, які потребують більшої генерації. Коли відбувалися атаки й були зруйновані лінії, ми не могли виробляти електроенергію в певному регіоні, при цьому не могли передати з інших регіонів. В пріоритеті — децентралізація генерації. Важливо, щоб в Харківській області забезпечити більшу генерацію, щоб вона покривала споживання максимально у разі пошкодження мереж і неможливості передати електроенергію”, – заявив Галущенко.

«Найшвидше рішення – це в нас як раз газотурбінна генерація. Безумовно, вона не є високою, але вона є маневреною. Вона дає потужність відповідну. Такі можливості є. Ми розглядаємо Харківський регіон так само як один із пріоритетних, де ця генерація буде встановлюватися. Це таке швидке рішення. Ми розділяємо рішення, які необхідно реалізувати до наступного опалювального сезону, і це один із таких напрямків», – підкреслив міністр.