Коммунальщики возобновляют водоснабжение после «прилета» в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Российские ракеты разрушили магистраль водоснабжения диаметром 1000 мм, которая снабжает водой жителей Немышлянского и Слободского районов, сообщили в Харьковском горсовете.
Бригады комплекса «Харьковводоснабжения» возобновляют сети после недавнего обстрела инфраструктуры в Немышлянском районе.
Сейчас коммунальщики отключают разрушенный участок трубопровода, после чего, чтобы обеспечить харьковчан водой, переподключат абонентов на другие сети, сообщил начальник районной службы Павел Гладков.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, ремонт, сети, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 19:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские ракеты разрушили магистраль водоснабжения диаметром 1000 мм, которая снабжает водой жителей Немышлянского и Слободского районов, сообщили в Харьковском горсовете.".