Коммунальщики возобновляют водоснабжение после «прилета» в Харькове

Российские ракеты разрушили магистраль водоснабжения диаметром 1000 мм, которая снабжает водой жителей Немышлянского и Слободского районов, сообщили в Харьковском горсовете.

Бригады комплекса «Харьковводоснабжения» возобновляют сети после недавнего обстрела инфраструктуры в Немышлянском районе.

Сейчас коммунальщики отключают разрушенный участок трубопровода, после чего, чтобы обеспечить харьковчан водой, переподключат абонентов на другие сети, сообщил начальник районной службы Павел Гладков.