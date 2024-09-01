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Коммунальщики возобновляют водоснабжение после «прилета» в Харькове

Общество 19:04   01.09.2024
Оксана Якушко
Коммунальщики возобновляют водоснабжение после «прилета» в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Российские ракеты разрушили магистраль водоснабжения диаметром 1000 мм, которая снабжает водой жителей Немышлянского и Слободского районов, сообщили в Харьковском горсовете.

Бригады комплекса «Харьковводоснабжения» возобновляют сети после недавнего обстрела инфраструктуры в Немышлянском районе.

Сейчас коммунальщики отключают разрушенный участок трубопровода, после чего, чтобы обеспечить харьковчан водой, переподключат абонентов на другие сети, сообщил начальник районной службы Павел Гладков.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 19:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские ракеты разрушили магистраль водоснабжения диаметром 1000 мм, которая снабжает водой жителей Немышлянского и Слободского районов, сообщили в Харьковском горсовете.".