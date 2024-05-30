Ночной обстрел Харькова: газовики рассказали, что повредили россияне (фото)

В результате ночной атаки на Харьков были повреждены газовые сети.

Обломками был посечен газопровод-ввод, который специалисты уже заменили. Также они провели обследование газовых сетей в месте попадания вражеского снаряда, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

«Газеты» возвращают газоснабжение жителям пострадавших домов, которые в результате обстрела временно остались без газа. В частности, уже к двум многоквартирным домам возобновлено газоснабжение», — добавили в компании.

Газовики продолжают работать на месте обстрела.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о семи пострадавших. В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения, разрушено здание конно-спортивного клуба и частично разрушено здание общежития.