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Ночной обстрел Харькова: газовики рассказали, что повредили россияне (фото)

Общество 12:29   30.05.2024
Виктория Яковенко
Ночной обстрел Харькова: газовики рассказали, что повредили россияне (фото) Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

В результате ночной атаки на Харьков были повреждены газовые сети.

Обломками был посечен газопровод-ввод, который специалисты уже заменили. Также они провели обследование газовых сетей в месте попадания вражеского снаряда, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

«Газеты» возвращают газоснабжение жителям пострадавших домов, которые в результате обстрела временно остались без газа. В частности, уже к двум многоквартирным домам возобновлено газоснабжение», — добавили в компании.

Газовики продолжают работать на месте обстрела.

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Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о семи пострадавших. В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения, разрушено здание конно-спортивного клуба и частично разрушено здание общежития.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 12:29;

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