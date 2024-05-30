Ночной обстрел Харькова: газовики рассказали, что повредили россияне (фото)
В результате ночной атаки на Харьков были повреждены газовые сети.
Обломками был посечен газопровод-ввод, который специалисты уже заменили. Также они провели обследование газовых сетей в месте попадания вражеского снаряда, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
«Газеты» возвращают газоснабжение жителям пострадавших домов, которые в результате обстрела временно остались без газа. В частности, уже к двум многоквартирным домам возобновлено газоснабжение», — добавили в компании.
Газовики продолжают работать на месте обстрела.
Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о семи пострадавших. В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения, разрушено здание конно-спортивного клуба и частично разрушено здание общежития.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, газ, обстрел, повредили, сети, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночной обстрел Харькова: газовики рассказали, что повредили россияне (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночной атаки на Харьков были повреждены газовые сети.".