В Харькове ракеты ударили по двум локациям, семь пострадавших — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночных «прилетах» в Харькове и последствиях удара по Малой Даниловке.
«02:05 г. Харьков. Произошел ракетный обстрел по двум локациям. Попадание в двухэтажное административное здание КП, вследствие чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием. Легкие повреждения получили шесть женщин и один мужчина», — проинформировал начальник ХОВА.
В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения.
«Разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития», — отметил Синегубов.
Тут обошлось без пострадавших.
В течение суток ранение на Харьковщине также получил житель Русской Лозовой.
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Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. В Малой Даниловке было попадание по зданию фермы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: малая даниловка, новости Харькова, разрушения, ракетний удар, руйнування, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночных «прилетах» в Харькове и последствиях удара по Малой Даниловке".