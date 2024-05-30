В Харькове ракеты ударили по двум локациям, семь пострадавших — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночных «прилетах» в Харькове и последствиях удара по Малой Даниловке.

«02:05 г. Харьков. Произошел ракетный обстрел по двум локациям. Попадание в двухэтажное административное здание КП, вследствие чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием. Легкие повреждения получили шесть женщин и один мужчина», — проинформировал начальник ХОВА.

В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения.

«Разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития», — отметил Синегубов.

Тут обошлось без пострадавших.

В течение суток ранение на Харьковщине также получил житель Русской Лозовой.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. В Малой Даниловке было попадание по зданию фермы.