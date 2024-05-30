Live
  • Чт 30.05.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.92

В Харькове ракеты ударили по двум локациям, семь пострадавших — Синегубов

Происшествия 08:41   30.05.2024
Оксана Горун
В Харькове ракеты ударили по двум локациям, семь пострадавших — Синегубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночных «прилетах» в Харькове и последствиях удара по Малой Даниловке.

«02:05 г. Харьков. Произошел ракетный обстрел по двум локациям. Попадание в двухэтажное административное здание КП, вследствие чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием. Легкие повреждения получили шесть женщин и один мужчина», — проинформировал начальник ХОВА.

В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения.

«Разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития», — отметил Синегубов.

Тут обошлось без пострадавших.

В течение суток ранение на Харьковщине также получил житель Русской Лозовой.

Читайте также: Армия РФ ракетами ударила по пригороду Харькова (фото, видео)

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. В Малой Даниловке было попадание по зданию фермы.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости 30.05: «прилеты» по Харькову и Малой Даниловке, есть раненые
Главные новости 30.05: «прилеты» по Харькову и Малой Даниловке, есть раненые
30.05.2024, 09:17
Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову (фото)
Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову (фото)
30.05.2024, 09:10
Ночной ракетный удар: полиция сообщила о разрушениях в Харькове и пригороде
Ночной ракетный удар: полиция сообщила о разрушениях в Харькове и пригороде
30.05.2024, 08:29
В Харькове ракеты ударили по двум локациям, семь пострадавших — Синегубов
В Харькове ракеты ударили по двум локациям, семь пострадавших — Синегубов
30.05.2024, 08:41
Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW
Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW
30.05.2024, 07:18
СОУ перехватывают тактическую инициативу на севере от Харькова — Федоренко
СОУ перехватывают тактическую инициативу на севере от Харькова — Федоренко
30.05.2024, 09:34

Новости по теме:

08:29
Ночной ракетный удар: полиция сообщила о разрушениях в Харькове и пригороде
06:55
Армия РФ ракетами ударила по пригороду Харькова (фото, видео)
03:30
Восемь ракет прилетели по Харькову и области: в Малой Даниловке — по ферме
02:33
Минимум пять ударов: Малоданиловская громада под обстрелом, сообщил ее глава
09:18
От обстрела пригорода Харькова есть пострадавший — Синегубов

Вы читали новость: «В Харькове ракеты ударили по двум локациям, семь пострадавших — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночных «прилетах» в Харькове и последствиях удара по Малой Даниловке".