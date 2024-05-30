Минимум пять ударов: Малоданиловская громада под обстрелом, сообщил ее глава

По меньшей мере пять ударов нанесли военные РФ после 2 часов ночи 30 мая, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он также насчитал пять взрывов.

Напомним, около 2 часов ночи в Харькове была слышна серия взрывов.