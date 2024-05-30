Минимум пять ударов: Малоданиловская громада под обстрелом, сообщил ее глава
По меньшей мере пять ударов нанесли военные РФ после 2 часов ночи 30 мая, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района.
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он также насчитал пять взрывов.
Напомним, около 2 часов ночи в Харькове была слышна серия взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, гололобов, малая даниловка, обстрел, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 02:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере пять ударов нанесли военные РФ после 2 часов ночи 30 мая, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района.".