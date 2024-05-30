П’ять ударів: Малоданилівська громада під обстрілом, повідомив її голова

Щонайменше п’ять ударів завдали військові РФ після 2-ї години ночі 30 травня, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів.

Нагадаємо, близько 2-ї години ночі в Харкові було чутно серію вибухів.