П’ять ударів: Малоданилівська громада під обстрілом, повідомив її голова
Щонайменше п’ять ударів завдали військові РФ після 2-ї години ночі 30 травня, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району.
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів.
Нагадаємо, близько 2-ї години ночі в Харкові було чутно серію вибухів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, гололобов, малая даниловка, обстріл, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 02:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше п’ять ударів завдали військові РФ після 2-ї години ночі 30 травня, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району".