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У Харкові лунають вибухи: дані Терехова і Синєгубова

Події 02:15   30.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові лунають вибухи: дані Терехова і Синєгубова

Близько 02:00 у Харкові пролунала серія вибухів.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих ракет.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 02:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 02:00 у Харкові пролунала серія вибухів.".