Армия РФ ракетами ударила по пригороду Харькова (фото, видео)

Около двух часов ночи пять мощных взрывов прогремело в Малоданиловской громаде — поблизости от Харькова, сообщил глава громады Александр Гололобов.

«Пять мощных взрывов в одном из населенных пунктов громады. Раненых и погибших, слава Богу, нет. Пострадал жилищный микрорайон, магазины, медицинское учреждение, помещение библиотеки, спортивной школы. Пожар локализован», — написал Гололобов.

Позже он уточнил, что от удара вылетели окна в более чем 100 квартирах. Предварительно — били С-300.

«Война с лошадьми, козами, свиньями, кролями и коровами. Историческая достопримечательность, место, где занимались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители полностью разрушено», — дополнил глава громады.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. В Малой Даниловке было попадание по зданию фермы.