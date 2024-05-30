Армия РФ ракетами ударила по пригороду Харькова (фото, видео)
Около двух часов ночи пять мощных взрывов прогремело в Малоданиловской громаде — поблизости от Харькова, сообщил глава громады Александр Гололобов.
«Пять мощных взрывов в одном из населенных пунктов громады. Раненых и погибших, слава Богу, нет. Пострадал жилищный микрорайон, магазины, медицинское учреждение, помещение библиотеки, спортивной школы. Пожар локализован», — написал Гололобов.
Позже он уточнил, что от удара вылетели окна в более чем 100 квартирах. Предварительно — били С-300.
«Война с лошадьми, козами, свиньями, кролями и коровами. Историческая достопримечательность, место, где занимались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители полностью разрушено», — дополнил глава громады.
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Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. В Малой Даниловке было попадание по зданию фермы.
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: гололобов, малая даниловка, новости Харькова, разрушения, ракетний удар, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 06:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около двух часов ночи пять мощных взрывов прогремело в Малоданиловской громаде — поблизости от Харькова, сообщил глава громады Александр Гололобов".