Армія РФ ракетами вдарила по передмістю Харкова (фото, відео)

Близько другої години ночі п’ять потужних вибухів пролунало в Малоданілівській громаді – поблизу Харкова, повідомив голова громади Олександр Гололобов.

“П’ять потужних вибухів в одному з населених пунктів громади. Поранених та загиблих дякувати Богу немає. Постраждав житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи. Пожежі локалізовано”, – написав Гололобов.

Пізніше він уточнив, що від удару вилетіли вікна у понад 100 квартирах. Попередньо – били С-300.

“Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване“, – доповнив голова громади.

Нагадаємо, вибухи було чутно у Харкові близько 2-ї години ночі. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворогом ракет. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше п’ять ударів, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району. Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по критичній інфраструктурі в одному з районів. У Харкові пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на об’єкті газової інфраструктури. Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї — гостра реакція на стрес. У Малій Данилівці було влучання по будівлі ферми.