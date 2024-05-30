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Армія РФ ракетами вдарила по передмістю Харкова (фото, відео)

Події 06:55   30.05.2024
Оксана Горун
Армія РФ ракетами вдарила по передмістю Харкова (фото, відео) Фото: Олександр Гололобов

Близько другої години ночі п’ять потужних вибухів пролунало в Малоданілівській громаді – поблизу Харкова, повідомив голова громади Олександр Гололобов.

“П’ять потужних вибухів в одному з населених пунктів громади. Поранених та загиблих дякувати Богу немає. Постраждав житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи. Пожежі локалізовано”, – написав Гололобов.

Пізніше він уточнив, що від удару вилетіли вікна у понад 100 квартирах. Попередньо – били С-300.

Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване“, – доповнив голова громади.

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Нагадаємо, вибухи було чутно у Харкові близько 2-ї години ночі. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворогом ракет. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше п’ять ударів, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району. Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по критичній інфраструктурі в одному з районів. У Харкові пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на об’єкті газової інфраструктури. Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї — гостра реакція на стрес. У Малій Данилівці було влучання по будівлі ферми.

Фото: Олександр Гололобов
Фото: Олександр Гололобов
Фото: Олександр Гололобов
Фото: Олександр Гололобов
Фото: Олександр Гололобов
Фото: Олександр Гололобов
Фото: Олександр Гололобов
Фото: Олександр Гололобов
Фото: Олександр Гололобов
Автор: Оксана Горун
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02:33
П’ять ударів: Малоданилівська громада під обстрілом, повідомив її голова

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 06:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько другої години ночі п’ять потужних вибухів пролунало в Малоданілівській громаді – поблизу Харкова, повідомив голова громади Олександр Гололобов".