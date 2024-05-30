Вісім ракет прилетіли по Харкову та області: у Малій Данилівці – по фермі

Вісім ракет випустила армія РФ по Харкову та області близько 2-ї ночі 30 травня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є влучання в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила”, – пише Синєгубов.

Загиблих та поранених у Малій Данилівці, за попередніми даними, немає, інформує голова громади Олександр Гололобов.

Нагадаємо, вибухи було чутно у Харкові близько 2-ї години ночі. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворогом ракет. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше п’ять ударів, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району. Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по критичній інфраструктурі в одному з районів. У Харкові пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на об’єкті газової інфраструктури. Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї — гостра реакція на стрес.