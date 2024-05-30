Терехов повідомляє про удар по критичній інфраструктурі у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Харкові.

«Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – пише мер.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Харкові близько 02:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих ракет.