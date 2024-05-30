Терехов повідомляє про удар по критичній інфраструктурі у Харкові
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Харкові.
«Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – пише мер.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Харкові близько 02:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих ракет.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 02:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Харкові.".