Терехов сообщает об ударе по критической инфраструктуре в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Харькове.

«Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. Информация о пострадавших уточняется», — пишет мэр.

Напомним, серия взрывов раздалась в Харькове около 02:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских ракет.