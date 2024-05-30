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Терехов сообщает об ударе по критической инфраструктуре в Харькове

Происшествия 02:36   30.05.2024
Виктория Яковенко
Терехов сообщает об ударе по критической инфраструктуре в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Харькове.

«Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. Информация о пострадавших уточняется», — пишет мэр.

Напомним, серия взрывов раздалась в Харькове около 02:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских ракет.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 02:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Харькове.".