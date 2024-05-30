Восемь ракет прилетели по Харькову и области: в Малой Даниловке — по ферме
Восемь ракет выпустила армия РФ по Харькову и области около 2-х ночи 30 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала», — пишет Синегубов.
Погибших и раненых в Малой Даниловке, по предварительным данным, нет, информирует глава громады Александр Гололобов.
Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, малая даниловка, ракети, синегубов, ферма, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 03:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь ракет выпустила армия РФ по Харькову и области около 2-х ночи 30 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов".