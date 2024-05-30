Восемь ракет прилетели по Харькову и области: в Малой Даниловке — по ферме

Восемь ракет выпустила армия РФ по Харькову и области около 2-х ночи 30 мая, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала», — пишет Синегубов.

Погибших и раненых в Малой Даниловке, по предварительным данным, нет, информирует глава громады Александр Гололобов.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс.