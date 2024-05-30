Удар по Харькову: пожар на объекте газовой инфраструктуры, трое пострадавших

В результате вражеского удара по критической инфраструктуре в одном из районов Харькова около 2 часов ночи 30 мая возник пожар.

«Перебит газопровод. Пострадали и окружающие дома — видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход — узнаем подробнее», — сообщает городской голова Игорь Терехов.

Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры», — информирует Синегубов.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов.