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Удар по Харькову: пожар на объекте газовой инфраструктуры, трое пострадавших

Происшествия 03:03   30.05.2024
Елена Нагорная
Удар по Харькову: пожар на объекте газовой инфраструктуры, трое пострадавших

В результате вражеского удара по критической инфраструктуре в одном из районов Харькова около 2 часов ночи 30 мая возник пожар.

«Перебит газопровод. Пострадали и окружающие дома — видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход — узнаем подробнее», — сообщает городской голова Игорь Терехов.

Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры», — информирует Синегубов.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 03:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара по критической инфраструктуре в одном из районов Харькова около 2 часов ночи 30 мая возник пожар".