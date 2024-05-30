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Удар по Харкову: пожежа на об’єкті газової інфраструктури, троє постраждалих

Події 03:03   30.05.2024
Олена Нагорна
Удар по Харкову: пожежа на об’єкті газової інфраструктури, троє постраждалих

Внаслідок ворожого удару по критичній інфраструктурі в одному з районів Харкова близько 2-ї години ночі 30 травня виникла пожежа.

“Перебитий газогін. Постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше”, – повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї – гостра реакція на стрес, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури”, – інформує Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи було чутно у Харкові близько 2-ї години ночі. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворогом ракет. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше п’ять ударів, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району. Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по критичній інфраструктурі в одному з районів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 03:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару по критичній інфраструктурі в одному з районів Харкова близько 2-ї години ночі 30 травня виникла пожежа".